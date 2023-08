Nio (NYSE: NIO) aktiekurs er trukket tilbage i de seneste par dage midt i eskalerende spændinger mellem USA og Kina. Aktierne dykkede til et lavpunkt på $12,85 fredag, et par point under denne måneds højeste på $16,10. De forbliver omkring 80 % over det laveste niveau i år.

Tesla sænker priserne igen

Nio-aktiekursen er trukket tilbage for nylig, da bekymringerne over de stigende spændinger mellem USA og Kina fortsatte. Den seneste nyhed var, at USA forhindrede amerikanske investorer i at investere i Kinas højteknologiske virksomheder inden for områder som kvantecomputere og kunstig intelligens.

Det er uklart, hvordan Kina vil reagere på disse restriktioner, og hvordan de vil påvirke virksomheder som Nio, Xpeng og Li Auto. Analytikere mener, at virksomheder som Nio ikke vil blive påvirket, da de genererer deres salg i Kina. Nio modtog også for nylig en investering på 1 milliard dollar fra Abu Dhabi.

Nio aktiekurs reagerer også på begivenhederne i det elektriske køretøj industri. For eksempel meddelte Tesla, at de sænkede priserne på Model Y i Kina. Det reducerede startprisen for disse køretøjer med omkring CNY 14k i et forsøg på at øge deres markedsandel.

Disse tiltag betyder, at el-industrien i Kina er ved at bremse, mens økonomien viger tilbage. I sin månedlige rapport sagde Nio, at den leverede 20.462 køretøjer i juli, en stigning på 103,6 % år for år. Salget steg også med 91 % i forhold til måneden før. Virksomheden håber at kunne levere 250.000 køretøjer i år, selv efter at have haft et undervældende første halvår.

Nio-aktien vil også reagere på det kommende datadump fra Kina, som jeg dækkede her . Rapporten ventes at vise, at den økonomiske afmatning fortsatte i juli.

Nio aktiekursprognose

Det daglige diagram viser, at Nio-aktien har trukket sig tilbage de seneste par dage. På trods af denne nedgang forbliver aktien over 200-dages og 50-dages glidende gennemsnit. De to er tæt på at danne et gyldent krydsmønster, når de to glidende gennemsnit krydser hinanden.

Nio-aktien har gentestet det vigtige støtteniveau på $13,16, det højeste sving den 24. januar. Dette er kendt som et pause- og gentestmønster, som normalt er et bullish tegn.

Derfor tror jeg, at aktierne sandsynligvis vil genoptage den bullish trend i de kommende dage. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se, være YTD-højden på $16,20.

