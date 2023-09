Jasmy Coin-pris: Forsigtigt optimistisk som dobbeltbundsformer

Jasmy Coin-prisen holdt stabil mandag, da kryptovalutaer fortsatte med at konsolidere. Tokenet handlede til $0,0036 i mandags, hvor det har været i de sidste par dage. Denne pris er et par point over sidste uges lave på $0,0030.

Investorerne er stadig bange

Kryptovalutaer forblev i et stramt interval, da investorerne reflekterede over sidste uges nøglebegivenheder i branchen. Som vi skrev her , led Securities and Exchange Commission (SEC) et stort slag, da det tabte en sag mod Grayscale.

Tabet kom et par måneder efter, at SEC tabte endnu en sag mod Ripple Labs. I den sag afgjorde retten, at XRP ikke var et værdipapir. Derfor håber investorer på, at SEC ikke vil vinde alle de sager, det har anlagt rettet mod industrien.

Jasmy Coin-prisen reagerede også på SEC’s beslutning om at forsinke godkendelsesprocessen for spot-ETF’er af virksomheder som Blackrock, Invesco og WisdomTree. SEC mener, at det har brug for mere tid til at gennemgå disse firmaers sikkerhedsforanstaltninger.

De fleste analytikere mener, at SEC i sidste ende vil acceptere mindst én spot-ETF, et skridt, der vil føre til flere tilstrømninger fra institutionelle investorer. Hvis dette sker, mener nogle analytikere, især FundStrats Tom Lee, at Bitcoin-prisen kan stige til $150k. Jasmy ville gavne, hvis dette sker.

Jasmy Coin-prisen vakler også, efterhånden som volumen i kryptoindustrien aftager, og frygt- og grådighedsindekset forbliver i minus. Ifølge Alternative står kryptofrygt- og grådighedsindekset på 40, hvilket signalerer, at investorerne stadig er bange.

Volumen i mandags var lidt lav, fordi amerikanske markeder var lukket på grund af Labor Day-ferien. Denne konsolidering vil sandsynligvis fortsætte i hele denne uge, da der ikke vil være nogen større økonomiske data fra USA eller indtjening.

Jasmy Coin prisudsigt

Det daglige diagram viser, at Jasmy token-prisen har været i en bearish trend i de sidste par måneder. Den fandt en stærk støtte ved $0,0030, hvor den dannede et dobbeltbundsmønster. I prishandlingsanalyse er dette mønster normalt et bullish tegn.

Jasmy er også et par point under den faldende trendlinje, der forbinder de højeste niveauer siden den 20. maj. Det konsoliderer sig også med 25-perioders og 50-perioders glidende gennemsnit.

Derfor er Jasmys syn neutralt. Et bullish breakout vil blive bekræftet, hvis prisen bevæger sig over den faldende trendlinje. Hvis dette sker, vil det næste nøgleniveau at se på $0,0042, det højeste niveau den 13. august. Støttepunktet vil være på dobbeltbundsniveauet ved $0,0030.

