Den største handel i 2023, der bliver ved med at give

Valutamarkedet er kendt for dets øgede usikkerhed og ukorrelerede markedsbevægelser. Det er med andre ord det første marked, der reagerer på nyheder og begivenheder, der sker i verden, og ofte gør det det så hurtigt, at det overrasker de fleste handlende.

Men nogle gange kan trendbetingelser også vare på valutamarkedet. For eksempel EUR/JPY bullish breakout fra tidligere på året og den efterfølgende trend.

EUR/JPY bullish breakout startede i 2023

EUR/JPY startede 2023 ved 138 og handles nu over 158. Dette er en forbløffende bevægelse på 20 store tal (dvs. et stort tal svarer til 100 pips point) af alle konti.

Sådanne stærke stævner sker, når markedsdeltagerne bliver overrumplet. I dette tilfælde er det ikke kun USD/JPY-styrken, men også euroens modstandsdygtighed, der sendte krydsparret højere.

Når man ser på det tekniske billede, er der desuden plads til yderligere fremskridt.

En løbende korrektion favoriserer mere opside for EUR/JPY

Man er nødt til at se på det større billede for at forstå, hvad der sker med EUR/JPY krydset fuldt ud. Mere præcist er rallyet, der startede fra 2020-nedgangene, kun begyndelsen på et endnu rigeligt træk.

Det er værd at nævne her, at EUR/JPY-krydset i 2020 handlede under 116, før det hoppede. Derfor steg markedet på kun tre år til over 158.

Men der er plads til nogle flere, som det fremgår af den løbende korrektion nedenfor.

En løbende korrektion i et stigende marked betyder, at 2. bølge slutter over 1. bølges slutpunkt. Løbende rettelser er ofte komplekse. I dette tilfælde viser strukturen abcxabcde i blåt den løbende korrektion som en dobbeltkombination, der fuldender den 2. bølge.

Det bullish breakout nævnt i starten af denne artikel skete i 2023, da EUR/JPY brød over bd-trendlinjen. Den bevægelse markerede starten på den 3. bølge i sort, en bølge, der skulle overgå alle de tidligere træk langt – både i tilbagelagt afstand og i hastighed.

Hvad kommer dernæst for EUR/JPY?

Senest hoppede EUR/JPY fra dynamisk støtte givet af den øvre kant af den stigende kanal. Det er yderst vigtigt, at markedet holder sig over kanalen, da dette er et krav for prishandlingen efter en løbende korrektion.

Kort sagt sluttede EUR/JPY-rallyet ikke – det begyndte knap i 2023.

