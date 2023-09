GBP/USD-prognose: Forex-signal, da det gentester 200-dages EMA

GBP/USD -kursen faldt til det laveste niveau siden 8. juni, da investorerne reagerede på Andrew Baileys relativt dueagtige udtalelse, og da dollarkursstigningen fortsatte. Det faldt til et lavpunkt på 1,2500 i onsdags, meget lavere end det højeste på 1,3132 år til dato.

Dovish Bank of England

Salget af det britiske pund fortsatte efter en dueagtig udtalelse fra Andrew Bailey, chefen for Bank of England. I en erklæring bemærkede han, at der ikke var behov for flere renter, selvom den samlede inflation forbliver stædigt høj.

BoE står ved en stor skillevej, da den britiske økonomi tydeligvis befinder sig i en stagflationsperiode, hvor langsom vækst mødes med høj inflation. De seneste data viste, at det samlede forbrugerprisindeks (CPI) faldt til 6,0 % i juli.

Flere renteforhøjelser vil sandsynligvis føre til mere økonomisk svaghed. Derfor mener analytikere, at banken vil beslutte at lade renten være uændret på det forhøjede niveau i et stykke tid.

Futuresmarkedet forventer, at banken vil levere yderligere to renteforhøjelser i år og derefter gradvist sænke dem i 2024. Dette syn vil afhænge af, hvordan inflationen bevæger sig i de kommende måneder, en vanskelig periode, da råoliepriserne er skyhøje.

GBP/USD-prisen steg også, da investorerne omfavnede en risiko-af-stemning, da oliepriserne steg. Disse bevægelser betyder, at Federal Reserve kan blive tvunget til at levere endnu en renteforhøjelse i september.

Som følge heraf har denne forventning ført til et stort spring i det amerikanske dollarindeks (DXY). Indekset, som følger USD mod en kurv af andre valutaer, steg til $104,7, det højeste niveau i over fem måneder.

Den steg også efter de bedre end ventede PMI-data for ikke-fremstilling fra USA. ISM sagde, at PMI steg fra 52,7 i juli til 54,5 i august.

GBP/USD teknisk analyse

Det daglige diagram viser, hvorfor GBP/USD-parret lavede et bearish breakout. Som vist dannede parret et stigende kilemønster, som normalt er et bearish tegn. Den har nu bevæget sig under undersiden af dette kilemønster.

Parret har også gentestet 200-dages glidende gennemsnit, hvilket ofte ses som en vigtig støtte. Yderligere er Relative Strength Index (RSI) og MACD drevet nedad.

Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgerne målretter den næste nøglestøtte til 1,2300, det laveste sving den 26. maj. Stop-loss af denne handel vil være ved 50-dages EMA på 1,2700.

