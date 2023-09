Kina har angiveligt forbudt iPhones for embedsmænd

Kina har angiveligt begrænset sine regeringsembedsmænd fra at bruge udenlandsk mærkede enheder inklusive Apple iPhone til arbejde.

Anonyme kilder fortalte Wall Street Journal i dag, at overordnede hos de centrale regeringsorganer har informeret personalet om ikke engang at tage deres iPhones med på arbejde længere.

Rapporten sagde “enheder med udenlandsk mærke”, men navngav ikke nogen særlig, bortset fra iPhone. På CNBCs ” The Exchange ” sagde Bernstein-analytiker Toni Sacconaghi i dag:

Hverken Apple Inc (NASDAQ: AAPL) eller Kinas udenrigsministerium har indtil videre kommenteret nyheden. Aktierne i den multinationale tech-behemoth falder mere end 4,0% efter WSJ-rapporten onsdag.

Et forbud mod iPhones er blot endnu en afspejling af de igangværende kinesisk-amerikanske spændinger. I juni tillod nogle af Kinas regeringsorganer også Tesla-køretøjer at blive parkeret i regeringskomplekser.

Også onsdag udnævnte EU også Apple til en af “gatekeeperne” i henhold til deres Digital Markets Act. Ifølge Bernsteins Sacconaghi:

Spørgsmålet er, om Apple bliver forpligtet til at tillade andre app-butikker, som kan have økonomiske konsekvenser. Selvom jeg tror, at de er mere afdæmpede end konsekvenserne af et svagere salg i Kina.