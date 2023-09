Kryptovaluta branchen går gennem store modvinde midt i lovgivningsmæssige og monetære bekymringer i USA. Bitcoin er forblevet under $26.000, mens markedsværdien af alle mønter har været fast på $1 billion.

Den største bekymring blandt investorer handler om Securities and Exchange Commissions (SEC) næste handlinger efter at have tabt en vigtig sag mod Greyscale i sidste uge. I kølvandet på dette tab besluttede SEC at udsætte ETF-beslutninger fra virksomheder som Blackrock og Invesco.

Der er også bekymringer om de næste handlinger fra Federal Reserve. Fed-embedsmænd har beklaget, at inflationen fortsat er stædigt høj og antydet, at der vil være behov for flere renteforhøjelser.

Selv hvis Fed sætter renten på pause i sine renter uændret, er virkeligheden, at pengemarkedsfonde (MMF) og certifikater for indlån giver over 5%. Som sådan roterer mange investorer til disse aktiver, som ofte ses som risikofrie.

Salget af Shiba Memu tokenet fortsætter

Der er nogle lyspunkter på trods af den fortsatte frygt i markedet. For eksempel har Shiba Memu, en kommende meme-mønt, rejst over $2,4 millioner i de sidste to måneder.

Ifølge sin hvidbog sigter Shiba Memu mod at blive den næste store ting i kryptobranchen. Det sigter mod at opnå det ved at udnytte de to hovedtemaer på markedet i år.

For det første er der temaet meme-mønter, som har set mange tokens som Pepe gå mainstream og opnå multi-million dollar værdiansættelser. Det sigter mod at blive større end andre populære meme-mønter som Shiba Inu og Dogecoin.

For det andet bruger Shiba Memu også kunstig teknologi, der har skabt mange millionærer i år. AI har endda skubbet Nvidia til at blive en billion-dollar virksomhed.

Dens AI-værktøjer vil bruge flere vigtige teknologier som naturlig sprogbehandling (NLP), sentimentanalyse, billed- og videogenkendelse og forudsigende analyse blandt andre.

For eksempel, når dens teknologi er færdig, vil Shiba Memu være i stand til at lave selv-marketing. Vigtigst af alt vil $SHMU-indehavere være i stand til at optjene indsatsbelønninger ved blot at holde tokenet. Du kan købe Shiba Memu her.

Shiba Memu tokenomics

Ifølge hvidbogen har udviklerne præget 2 milliarder tokens. 1 milliard af disse tokens er blevet fjernet fra markedet. 85% af disse tokens bliver solgt i et forsalg, hvor 350 millioner er dedikeret til BNB-kæden og 500 millioner til Ethereum.

Andre tokens vil gå til at give likviditet i centraliserede og decentraliserede børser som Binance og Huobi. Derudover har holdet dedikeret noget token til udviklingen af tokenet og likviditet på tværs af kæder.

Ifølge køreplanen, hvis alt går efter planen, vil Shiba Memu-tokenet blive lanceret i Q3 (altså enten september eller oktober). Det vil derefter blive noteret på større CEX- og DEX-børser i 4. kvartal, mens udviklingen fortsætter.

