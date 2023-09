AI-drevne Shiba Memu trives, mens Shiba Inu (SHIB) oplever et kæmpe gennembrud

Meme-mønterne fortsætter med at dominere på kryptovaluta markedet, da udfordringer som regulering og amerikansk finansiel uro presser det digitale aktivrum. Shiba Inu venter på et imponerende gennembrud, da Shiba Memu viser fremtidig momentum.

Shiba Inu er i rampelyset igen, og tal forklarer alt. Altcoins seneste stigning i volatilitet indikerede en mulig trendvending. Desuden har SHIB oplevet en lukrativ udvikling på det seneste, hvilket tilføjer optimisme.

DeFi-platformen ShibaSwap, som er vært for SHIB, BONE og LEASH) har sin samlede værdi låst til $23,4 mio., et fald på 10,59 % inden for de seneste syv dage og en stigning på 0,51 % i døgnet. Hvad betyder det? Kortsigtede ændringer bidrager til det forventede skift i det brede landskab.

Ydermere udviser Shiba Inu et lavt handelsvolumen, hvilket signalerer et rekalibrerende marked midt i skyhøje volatilitet. SHIB’s forbrændingshastighed steg med 270% inden for det seneste døgn. Token afbrændingen fjerner aktiver fra at cirkulere for at mindske udbuddet og øge efterspørgslen. Den pludselige stigning i Shiba Inu-forbrændingshastigheden kan skubbe kryptoen til at overvinde dens nuværende restriktioner.

Hvad er det næste? Entusiaster skal muligvis se Shiba Inus brændhastighed og handelsvolumen som indikatorer, der kan katalysere en massiv markedsbevægelse.

📈LONG: #SHIBUSDT $SHIB by altFINS



Shiba Inu (SHIB) Trend Reversal confirmed. Potential swing entry @$0.000008 w/upside target to $0.000010 & 200-day Moving Average. Pullback could be attractive entry. pic.twitter.com/kjxwNuYNGy — Crypto | ChartMonkey (@chartmonkie) September 2, 2023

En analytiker fremhævede, at de alt bekræftede trendvendinger og enhver tilbagetrækning kan udgøre et attraktivt indgangsniveau.

Shiba Memu – revolutionerer meme-mønt markedet

Shiba Memu er et nyt meme-token, der har tiltrukket markedsaktører på grund af dets kraftfulde funktioner. Det AI-drevne token fusionerer blockchain og kunstig intelligens for at garantere enorm brugernytte.

Shiba Memu (SHMU) fortsætter med at få investorernes opmærksomhed, da mange betragter aktivet som den næste store ting i kryptovalutasektoren. Altcoinen kombinerer førende innovationer – blockchain og AI. Fusionen resulterer i krypteringsprojekter, der tiltrækker kunstig intelligens-entusiaster og kryptohandlere.

Bør du investere i Shiba Memu?

Shiba Memu-projektet vil sandsynligvis bevare sin opadrettede holdning og give fans betydelige afkast. Aktivet tiltrækker i stigende grad samtaler i samfundet som en top altcoin med lukrative muligheder.

Selvom det minder om de fleste temakryptoer, afhængigt af godt udseende og trends for at tiltrække opmærksomhed, er Shiba Memu hinsides et sødt meme uden nytte.

Shiba Memu har leveret lukrative overskud under sit forsalg, hvilket signalerer investortillid allerede før dets officielle udgivelse til offentligheden. Alts pris er steget med en fast $0,000225 dagligt siden lanceringen af dets oprindelige mønttilbud (ICO) til $0,01125.

Med de fleste individer inden for og uden kryptoverdenen, der bliver mere interesseret i AI’s imponerende potentiale, vil Shiba Memu sandsynligvis dominere branchen i de kommende tider. Du kan finde mere information på deres officielle hjemmeside.