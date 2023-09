Lithiumpris og -aktier er i fare på grund af overskudsbekymringer

Lithiumprisen fortsatte sit frie fald i denne uge, da investorerne reagerede på den igangværende efterspørgsels- og udbudsdynamik. Data fra TradingEconomics viser, at prisen styrtede til 194.500 CNY per ton, det laveste niveau siden maj. Det har været i frit fald i flere måneder efter at have toppet på 602.770 CNY i 2022.

Lithium pris diagram

Der er fortsat bekymring for overudbud

Lithiumprisen har fortsat kæmpet i år, selvom efterspørgslen efter elektriske køretøjer fortsætter med at stige. I en nylig rapport sagde analytikere ved Det Internationale Energiagentur (IEA), at det samlede antal solgte elbiler i 2023 vil være mere end 14 millioner. Det vil være en stigning på 35 % år/år.

Mange elbilvirksomheder som Tesla har oplevet tocifret vækst i de seneste par år, hvor Tesla er den vigtigste drivkraft. Dette er bemærkelsesværdigt for lithium, da det er en af de vigtigste råvarer, der bruges til fremstilling af EV-batterier.

Derfor er lithiumprisen styrtet hårdt ned på grund af den stigende frygt for overudbud i branchen. Denne frygt accelererede mandag, da USA gjorde en enorm lithium-opdagelse i Nevada.

Selvom tallet ikke er blevet bekræftet, skønnes det, at lithiumaflejringer i vulkanen er mellem 20 millioner og 40 millioner tons. Dette gør den større end den nuværende lithiumforekomst i Bolivia.

Lithiumfundet i USA vil løse en af de største udfordringer for amerikanske politikere, der længe har bekymret sig om Kinas dominans i branchen. Det er også bemærkelsesværdigt, da verden allerede går gennem et overskud. I en rapport i marts forudsagde analytikere hos Bank of America et stort overskud i år, da efterspørgslen efter elbiler i Kina aftog.

Udvinding af lithium har været stigende i de seneste år. Produktionen steg til 130.000 tons i 2022 fra kun 28.000 i 2010. Produktionen vil toppe med 2,1 millioner tons i 2028

Lithiumlagrene falder

De faldende lithiumpriser forklarer, hvorfor de fleste lithiumaktier er faldet i år. Lithium Americas aktiekurs er faldet med mere end 41 % fra det højeste niveau i 2022. Det samme er tilfældet for andre lithiumselskaber som Lithium Lion Metals, og Lithium Chile er alle trukket sig tilbage.

I Australien har virksomheder som Pilbara Minerals og Liontown set deres aktier trække sig kraftigt tilbage i år.

Lithium forsyninger forbliver rigelige for nu, med de førende producenter er Australien, Chile, Kina, Argentina, Brasilien og Zimbabwe. Med sit nye fund vil USA blive en stor producent i 2026, når Lithium Americas starter produktionen.

Den samme tendens sker i nikkel, et andet vigtigt metal, der bruges i elbilindustrien. Data fra TradingView viser, at nikkelprisen er faldet til $19.937, en ~27% fra det højeste niveau i marts.

