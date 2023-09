Citi annoncerer den største omorganisering siden den globale finanskrise

Citigroup Inc (NYSE: C) er i fokus her til morgen efter at have annonceret en virksomhedsorganisation, som den forventer vil forbedre ansvarlighed og fremskynde beslutningstagning.

Citi er blevet opdelt i fem forretningsområder

Den multinationale investeringsbank vil nu bestå af fem hoveddivisioner mod to indtil videre. Jane Fraser – administrerende direktør for Citigroup sagde i en pressemeddelelse i dag:

Jeg er fast besluttet på, at vores bank vil levere vores fulde potentiale, og vi træffer dristige beslutninger for at opfylde vores forpligtelser over for alle vores interessenter.

Citigroup bekræftede, at omstruktureringen kaldet dens største siden den globale finanskrise vil skære arbejdspladser, men afslørede ikke præcis hvor mange for nu. Banken havde en arbejdsstyrke på 240.000 ved udgangen af juni – en stigning på 4,0 % i forhold til sidste år.

Dets aktier har stort set klaret sig dårligere end konkurrenterne i de seneste måneder og er nu faldet med 20 % i forhold til deres højeste år til dato.

Alle divisioner vil rapportere til CEO Jane Fraser

Citigroup er også begyndt at lede efter en ny chef til at lede sin virksomheds- og investeringsbank – en af de fem divisioner annonceret onsdag. Ifølge CEO Jane Fraser:

Disse ændringer eliminerer unødvendig kompleksitet på tværs af banken … alt sammen med et øje mod at levere på vores mellemfristede mål og vores transformation.

Alle fem divisioner vil rapportere direkte til hende, tilføjede pressemeddelelsen.

Aktiemarkedsnyhederne ankommer omkring en måned før Citi er planlagt til at rapportere sine økonomiske resultater for tredje kvartal. Konsensus er, at den skal tjene 1,3 USD pr. aktie mod 1,5 USD pr. aktie for et år siden.

