Samlet udbud af stablecoins på to-årigt lavpunkt midt i kapitaludvandring

Udvandringen af kapital ud af cryptocurrency-området i løbet af de seneste to år kan godt opsummeres ved at undersøge stablecoin-markedet.

I betragtning af stablecoins’ centrale rolle i likviditeten på tværs af økosystemet, idet de er den primære vej, hvorigennem investorer går ind og ud af kryptovalutaer, taler faldet i det samlede udbud meget. Nedenstående diagram viser, at det samlede udbud nu er på et lavt niveau i to år, i alt 125 milliarder dollars.

Markedsværdien toppede med $188 milliarder før Terra-krisen i maj 2022, hvilket betyder, at stabile mønter på markedet er faldet med en tredjedel i de sidste 16 måneder. Effekten af den pludselige fordampning af UST stablecoin kan tydeligt ses i ovenstående diagram. Desuden er det også tydeligt, at det samlede udbud har været konstant faldende lige siden.

Ud over vanskeligheder i kryptorummet, har makromiljøet været en integreret del af frafaldet. Stram pengepolitik implementeret i kølvandet på den voldsomme inflation betyder, at renterne er steget fra næsten nul til over 5 %.

Save

Med skatkammerbeviser, der pludselig giver et solidt afkast, ser verdens sikreste investering forståeligt nok betydeligt mere tillokkende ud. Samtidig er den relative attraktivitet af stablecoins, og de forskellige afkast-indtjenende produkter i krypto, formindsket.

Faldet fortsætter i 2023

Copy link to section

Tilbagetrækningen er den samme på tværs af investeringssfæren. Se ikke længere end til aktiemarkedet, hvor S&P 500 reducerede 20 % sidste år for dets dårligste afkast siden 2008. Det interessante er, at faldet i stablecoin-udbuddet er fortsat i hele 2023. Dette er på trods af et tilbageslag i risikoaktiverne, inklusive både aktiemarkedet og krypto.

Det peger på andre problemer. Samtidig med at trad-fi-renterne er steget så kraftigt, har vi set det stik modsatte indenfor DeFi. Skyhøje udbytter tiltrak mange til rummet under pandemien, men disse har vist sig at være uholdbare, hvilket forværrer den udstrømning, som allerede ville have strømmet som følge af trad-fi-raternes bane.

Bortset fra Tether, som har vist bemærkelsesværdig modstandsdygtighed med sin markedsandel, der er steget til alle tiders højder, er de store stablecoins alle blevet bulet. Tryk på “play timeline” på nedenstående diagram for at se frafaldet i løbet af de sidste par år.

Det skal bemærkes, at mens Terra-krisen var langt den mest seismiske begivenhed, der ramte stablecoin-markedet, har der været andre hændelser i de sidste par år, der har påvirket sektoren.

I februar lukkede Binance-mærket BUSD, dets New York-domicerede udsteder Paxos tvunget til at opgive prægning af mønten som følge af værdipapirlovgivningen. Afviklingen af BUSD har været gradvis og stort set uden begivenheder, men tabet af en større stablecoin og den større regulatoriske bekymring var næppe en hjælp til sagen.

Verdens næststørste stablecoin, USDC, gennemgik en mere dramatisk episode i marts. $3,3 milliarder af de reserver, der støtter stablecoin, svarende til 8% af den samlede cirkulerende forsyning på det tidspunkt, blev holdt i den pludseligt kollapsende Silicon Valley Bank.

Panik fejede markedet, hvor pinden faldt så lavt som 88 cents. I sidste ende trådte den amerikanske administration ind for at garantere indskud, og bindingen blev hurtigt genoprettet.

Selvom Tether har været godt placeret til at suge noget af kapitalen op, der flygter fra disse stablecoins, har den ikke fanget det hele – resten har simpelthen forladt pladsen helt.

Det er omfanget af skaderne på hele kryptoøkosystemet såvel som DeFis kampe, der virkelig har ført til nedgangen i stablecoin-markedet, snarere end de førnævnte hikke (og i kryptotermer er det alt, hvad de var) for USDC og BUSD. Regulatoriske bekymringer har heller ikke hjulpet, og ud over den frygt, der er udløst af SVB-hændelsen, er det en faktor bag Tethers stigning i markedsandele på bekostning af USDC i løbet af de sidste seks måneder (USDC er baseret i USA, mens USDT er europæisk).

Med udbuddet af stablecoins nu på et lavpunkt i to år, vil det være interessant at følge fremadrettet. Dette gælder især, når vi nærmer os slutningen af stramningscyklussen. Derudover har den lovgivningsmæssige udvikling i de seneste uger set ud til at være gunstig for krypto, hvor Grayscale vandt en skelsættende sag mod SEC og opdagede, at Bitcoin ETF’er endelig ser ud til at rykke tættere på.

Hvis crypto kommer sig væsentligt, ville man forvente, at markedsværdien af stablecoins vil stige endnu en gang. Så igen er usikkerheden fortsat høj, og priserne er allerede steget betydeligt i år, men alligevel er likviditet, volumen og udbuddet af stabile mønter alle blevet undertrykt.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.