Skygge kastede over Kinas økonomiske data, selv når detailsalget smadrer forventningerne

Kinas undersøgte arbejdsløshed i byerne for august måned 2023 faldt til 5,2 % år-til-år sammenlignet med den foregående måneds udskrift på 5,3 % år-til-år, og faldt til et lavpunkt i 16 måneder.

En markedsprognose fra TradingEconomics.com havde antydet, at kursen ville se en stigning til 5,4% YoY.

Udgivelsen kommer en dag efter, at politikerne annoncerede en overraskende rentenedsættelse på en kvart procent af dets reservekrav, et skridt, der bliver operationelt i dag.

Source: TradingEconomics.com

Kinas data er dog for nylig kommet under scanneren, da National Bureau of Statistics (NBS) valgte ikke at rapportere arbejdsløshedsraten i aldersgruppen 16 til 24 fra sidste måned.

Agenturet har ikke givet nogen klarhed om, hvornår dataene for dette segment bliver tilgængelige.

Forbedringen i arbejdsløsheden kom på trods af et stejlt fald i ejendomsinvesteringer og en bredere opbremsning i infrastrukturinvesteringer, selv om de offentlige myndigheder har forsøgt at implementere en række støttende foranstaltninger.

Industriel produktion

Industriproduktionstal steg 4,5 % år-til-år, mod en konsensusprognose på 3,9 % år-år som rapporteret af TradingEconomics.com.

Yderligere var dette en robust forbedring i forhold til sidste måneds rapporterede vækst på 3,7 % år-til-år.

Dette markerede også det hurtigste væksttempo i industriproduktionsindekset siden april 2023 og nåede et 4-måneders højdepunkt efter en stærk præstation inden for fremstilling (op 5,4 % år-til-år fra sidste måneds 3,9 % år-til-år) og mineaktiviteter (som steg til 2,3 % YoY fra 1,3 % YoY).

Source: TradingEconomics.com

Kemikalier og udvinding af olie og naturgas oplevede de kraftigste stigninger på henholdsvis 14,8 % år-til-år og 7,2 % år-til-år.

Produktionen faldt dog kraftigt for jernholdige metallers forarbejdningsrelaterede aktiviteter med 14,5 % år-til-år, selvom dette var en forbedring fra faldet på 15,6 % år-til-år i den foregående måned.

Fra januar til august 2023 er industriproduktionen forbedret med akkumuleret 3,9 % år/år.

Detailsalg

Detailsalget eksploderede højere til 4,6% YoY i dagens udgivelse sammenlignet med 2,5% YoY i den foregående måned, hvilket overgik en konsensusprognose på 3% YoY som rapporteret af TradingEconomics.com.

Dette markerede den ottende fremgang i træk, siden den trådte ind i positivt territorium på 3,5 % YoY i januar 2023, mens den bedst præsterende måned forblev den i maj 2023 med 18,4 % YoY.

Dette er også det første stigning i detailsalget siden maj 2023, hvor forbrugsvæksten forbliver positiv, men aftagende i de foregående tre måneder.

Source: TradingEconomics.com

Andre dataudgivelser

I andre økonomiske data fra landet faldt boligpriserne på tværs af 70 større byer med 0,1 % år-til-år, hvilket var dårligere end 0 %-prognoserne, mens de faldt i samme tempo som sidste måneds rapport.

På månedsbasis faldt boligpriserne samlet med 0,3 %.

Det lover ikke godt for ejendomssektoren, som har kæmpet med en alvorlig nedtur og en bredere økonomisk stagnation.

Ifølge NBS faldt priserne på boliger i Shenzen og Guangzhou med henholdsvis 3 % år og 1,4 % år for år.

Begge viste et stejlere fald sammenlignet med den foregående måned.

På den anden side oplevede Beijing og Shanghai øgede omkostninger, som voksede med henholdsvis 2,8 % år/år og 4,1 % år/år.

I august steg Kinas investering i anlægsaktiver med 3,2 % år-til-år i forhold til markedsprognoser på 3,3 % år-å-år, en markant afmatning fra 3,4 % år-til-år registreret i den sidste måned.

Investeringer i fast ejendom faldt med 8,8 % år-til-år, mens investeringerne i den primære sektor faldt med 1,3 % år-til-år.

Den sekundære sektor forbedredes til 8,8 % år-til-år i forhold til den tidligere aflæsning på 8,5 % år-til-år, især på grund af et stærkt resultat fra fremstillingsindustrien.

Økonomisk kontekst

Som reaktion på den udfordrende økonomiske situation efter udbredte og varige sundhedsrestriktioner samt de alvorlige strabadser, som ejendomsmarkedet befinder sig i, har kinesiske embedsmænd opretholdt en relativt let pengepolitik, lettet reserveforholdet for finansielle institutioner og reduceret års lån prime rate.

Situationen blev dog forværret i går, hvor Moody’s nedjusterede deres udsigter for ejendomssektoren til negative for de næste 2-4 kvartaler, hvilket igen understregede, at fast ejendom fortsat er en stor bekymring.

På trods af stigningen i detailsalget er forbrugernes sundhed stadig usikker, og markederne vil vente og se på, hvor bæredygtige regeringens tiltag viser sig at være.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.