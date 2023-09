EUR/USD: Modstridende tekniske handlende satser på en dobbeltkombination forud for Feds beslutning

En vigtig uge for valutamarkedet er startet i dag. Onsdag udsender Federal Reserve i USA (Fed) sin pengepolitiske beslutning, og markedsdeltagerne er ivrige efter at finde ud af, hvad Fed vil gøre og sige.

Men denne artikel handler ikke om fundamentals – det vil jeg tale om i en anden før Feds beslutning. I stedet handler det om teknisk analyse og hvordan de tekniske EUR/USD-handlere “skriger” efter et opspring fra de nuværende lavpunkter.

Det hele kommer ned til faldet fra 2023-højderne.

I juli nåede EUR/USD-kursen 1,1270. Niveauet var imponerende, fordi kursen var så lav som 0,9590 kun flere måneder tidligere. Derfor havde tyre alle grunde til at tro, at rallyet ville fortsætte, givet markedets styrke.

Bare det gjorde den ikke.

Faktisk gjorde markedet det modsatte – det sænkede seks store tal (dvs. seks hundrede pips) på et par måneder.

Men selvom valget af at købe EUR mod USD virker risikabelt her, kan kontrariske handlende finde det attraktivt ud fra et risiko-belønningsperspektiv. Mere præcist ser prishandlingen fra de årlige højder til de nuværende niveauer korrigerende ud. Ifølge Elliott Waves kunne et dobbeltkombinationsmønster lige have afsluttet forud for Feds beslutning.

EUR/USD tilbage til 1,10

Ifølge Elliott Waves-teorien skal en impulsbølge have mindst et udvidet segment. Udvidelse henviser til, at bølgen er 161,8 % længere end den næstlængste.

Men faldet fra 2023-højderne har ingen sådan forlængelse. Derfor, ved at udelukke en impulsiv struktur, står den tekniske erhvervsdrivende tilbage med en korrigerende.

Dobbeltkombinationer er de mest almindelige korrigerende mønstre. De involverer to simple korrektioner forbundet med en mellemliggende bølge – x-bølgen.

Desuden ender de næsten altid med en trekant.

I dette tilfælde ligner trekanten et faldende kilemønster – et andet bullish tegn.

Så hvad skal den kontrariske erhvervsdrivende gøre her?

Den sikreste måde at handle dette mønster på er at vente på, at markedet bevæger sig over d-bølgen. En sådan styrke ugyldiggør markedets reaktion på ECB’s rentebeslutning fra sidste uge.

Desuden signalerer det slutningen af trekanten (faldende kile), og et skift til 1,10 bør følge, forudsat at markedet ikke laver endnu et lavere lavpunkt.

