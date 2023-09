Kære SCHD ETF-fanboys: Køb også DGRO- og VIG-aktier

Schwab US Dividend Equity (SCHD) er en af de mest populære udbyttefokuserede ETF’er blandt indkomst- og udbyttefonde. Fonden er elsket for sin 11-årige track record med vækst i udbytte. Det har også et udbytte på 3,53 %, hvilket er højere end andre populære fonde som SPDR S&P 500 (SPY) og Invesco QQQ ETF.

SCHD er en fantastisk ETF

Som jeg har skrevet før, er Schwab US Dividend Equity en fantastisk fond, der består af nogle af de største blue-chip-selskaber i USA. De største virksomheder i fonden er Amgen, Cisco, AbbVie, Broadcom, Home Depot og Chevron. Andre firmaer i fonden er Pepsico, Merck og Coca-Cola.

Alle disse er virksomheder af høj kvalitet, der har en lang erfaring med at øge deres udbetalinger til investorer. Vigtigst af alt, i modsætning til SPY, som er vægtet mod teknologiindustrien, er SCHD bredere. Industri, sundhedspleje, finanser, forbrugsvarer og informationsteknologi udgør over 10 % af porteføljen.

Den største udfordring for Schwab US Dividend Equity er, at den ikke har nogen større vækstvirksomheder. Som sådan har fonden savnet nogle af de største temaer på markedet i de seneste par år. For eksempel savnede den, ligesom Warren Buffett, nøgletrends som elektriske køretøjer (Tesla), streaming (Netflix), kunstig intelligens (Nvidia) og cloud computing (Microsoft).

En anden udfordring er, at man ikke har investeret i nogle af de nøgleselskaber, der giver mest afkast. For eksempel har den ingen tilstedeværelse i energipartnerskaber som Enterprise Product Partners (EPD) og Energy Transfer (ET). Energi udgør kun 8 % af fonden. Det har heller ingen investeringer i REIT’er.

DGRO og VIG er også gode fonde

SCHD vs. DGRO vs. VIG ETF’er

Jeg mener, at SCHD-investorer også bør overveje at diversificere deres porteføljer med kvalitetsvækst-ETF’er. iShares Core Dividend Growth (DGRO) og Vanguard Dividend Appreciation Index Fund (VIG) er nogle af de bedste alternativer.

De to er meget likvide fonde med henholdsvis over $23 milliarder og $66 milliarder. Desuden er de billige fonde med en omkostningsprocent på henholdsvis 0,06 % og 0,08 %.

Den vigtigste kendsgerning ved disse to fonde er, at de ligesom SCHD har investeret i kvalitetsvirksomheder, der har en historie med udbyttevækst. DGROs topvirksomheder er Microsoft, ExxonMobil, Johnson & Johnson og Apple.

VIG er mere vægtet over for tech-virksomheder, som står for 22% af fonden. Dets største virksomheder er Microsoft, Apple, Exxon, UnitedHealth og Visa. Derfor vil investering i SCHD, VIG og DGRO give din fond en balance mellem vækst, værdi og indkomst.

Ud over disse fonde anbefaler jeg også at allokere nogle midler til andre ETF’er med dækket opkald. Helt præcist elsker jeg at have både JPMorgan Equity Premium (JEPI) og JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (JEPQ).

