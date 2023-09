Shiba Memu kunne drage fordel, hvis Fed stopper sine renteforhøjelser

Priserne på kryptovalutaerne har trukket sig tilbage i de sidste par måneder. Bitcoin efter et højdepunkt på $32.000 tilbage i juni, og har nu trukket sig tilbage til omkring $26.000, mens den samlede markedsværdi for alle mønter er faldet til $1,08 billioner. En følelse af frygt har spredt sig på markedet, hvor frygt- og grådighedsindekset er faldet til frygtzonen på 45.

Shiba Memu trives

På trods af den nuværende nedgang og dysterhed, så klarer den nye meme-mønt Shiba Memu sig godt. Udviklerne har i skrivende stund rejst over $2,9 millioner i deres token-salg. Dette gør det til et af de bedst præsterende token-salg i år, siden det har været i gang i de sidste par måneder. Du kan købe Shiba Memu her.

Ifølge sin hvidbog er Shiba Memu en kryptovaluta, der udnytter nogle af de mest dominerende temaer på markedet i dag. Den er designet til at være en stor spiller indenfor meme-mønt branchen, som nu er en branche, der er milliarder af dollars værd. Sektoren er nu domineret af spillere som Pepe, Shiba Inu og Dogecoin.

Shiba Memu sigter også mod at drage fordel af den igangværende eksplosion af kunstig intelligens (AI). Mange analytikere mener, at AI-teknologien vil revolutionere alle brancher, herunder journalistik, marketing, bil- og produktionsbranchen.

Shiba Memus teknologi, som udviklerne arbejder på nu, vil udnytte flere teknologier. For eksempel vil det bruge teknologier som Natural Language Processing (NLP), prædiktiv analyse, personalisering, sentimentanalyse og billed- og videotilpasning. Den vil bruge denne teknologi til at udvikle sit eget marketingindhold.

Shiba Memu-indehavere vil også drage fordel, efterhånden som økosystemet vokser. For eksempel vil de tjene penge gennem staking, som er en proces, hvor folk tjener penge på blot at holde en kryptovaluta. I nogle tilfælde kan kryptoindsats give investorer over 10% i årligt afkast.

Vigtigst er det, at Shiba Memu-tokensalget er unikt ved, at tokenprisen stiger hver dag. I skrivende stund solgte Shiba Memu til 0,02800 USDT. Prisen vil derefter stige t 0,028225 USDT i den næste session. Dette betyder, at de første SHMU-købere har set deres token-pris hoppe allerede før børsnoteringen.

Federal Reserves beslutning venter forude

En anden sandsynlig katalysator for Shiba Memu er Federal Reserve, som vil afgive sin valutapolitiske beslutning på onsdag. Denne beslutning vil komme på et vanskeligt tidspunkt for den amerikanske økonomi.

For eksempel er en række UAW-arbejdere påbegyndt en større strejke, hvor de opfordrer til højere lønninger. Analytikere mener, at denne strejke vil vare i et par uger, hvilket vil hæmme den amerikanske økonomi. For eksempel bemærker RSM-analytikere, at en måned med strejker vil skade økonomien med ~0,20%. Bank of America analytikere forventer også et 0,1 % til 0,2 % ramt for økonomien.

Samtidig skal millioner af amerikanere begynde at betale deres studielån i slutningen af denne måned. De fleste af dem vil betale mellem $200 og $300, og nå op på over $100 milliarder i det første år alene.

Yderligere viste nyere data, at arbejdsmarkedet er ved at blive blødere. Arbejdsløsheden steg til 3,8% i august, da økonomien tilføjede 184.000 job. Også Panamakanalen oplever sin største trafikprop i årevis. Alle disse faktorer betyder, at Fed kan stoppe renteforhøjelser, hvilket er en positiv ting for kryptovalutaer som Shiba Memu.

