USD/IDR: Rupiah på kant, da Fed og Bank of Indonesia divergerer

USD/IDR -kursen forblev i et stramt interval, da Federal Reserve og Indonesiens centralbank divergerede. Parret forblev på 15.400, det højeste niveau siden marts i år. Det er steget med mere end 5,10 % fra det laveste niveau i år.

Fed og Bank of Indonesia beslutninger

USD/IDR-parret har været i en stærk bullish trend efter bundet i maj. Denne tendens skete, da Federal Reserves og Bank of Indonesias handlinger divergerede.

De seneste data viste, at Indonesiens inflation har været i en nedadgående tendens, som jeg skrev her . I USA viste tallene dog, at den samlede inflation er steget i de seneste to måneder i træk. Den amerikanske inflation steg med 3,7 % i august, det højeste niveau i måneder.

Derfor bevægede de to centralbanker sig i hver sin retning. Fed besluttede at lade renten være uændret og pegede på endnu en renteforhøjelse senere på året. Investorer mener, at dette var en høgeagtig pause.

Fed forsøger at konstruere en blød landing, hvor den bringer inflationen til målet på 2 % uden at forårsage recession. Desværre bevæger inflationen i landet sig i den forkerte retning, og situationen vil sandsynligvis blive værre.

Der er tre nøgledrivere til dette. For det første er benzinpriserne steget, da prisen på Brent-olie er steget til det højeste niveau i mere end 11 måneder. Benzin er en væsentlig drivkraft for inflationen.

For det andet er en strejke fra bilarbejdere i gang, hvilket sandsynligvis vil øge priserne på nye køretøjer. Der sker også en trafikprop ved Panamakanalen, som i sidste ende vil føre til højere priser.

Andetsteds blev Bank of Indonesia den første store centralbank til at sænke renten. Den sænkede indlånsfacilitetsrenten til 5,0 % og udlånsfacilitetsrenten til 6,50 %. Banken arbejder på at stimulere en økonomi, der viser tegn på afmatning.

USD/IDR teknisk analyse

Det daglige diagram viser, at USD til IDR-kursen har været i en stærk bullish trend i de sidste par måneder. Det har dannet en stigende kanal vist i sort. Parret har bevæget sig over 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit. Den har også bevæget sig over det vigtige støtteniveau på 15.217 (højde 10. juli).

Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det vigtigste modstandspunkt på 15.500, den øverste side af kanalen.

