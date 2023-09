Fed kan være færdig med at hæve renten: Nick Timiraos

Nyheder i weekenden om, at Bank of Japan kan hæve renten, så snart slutningen af året har udløst et gap lavere i JPY-par. Nogle af dem har allerede lukket hullet, men kaoset, der blev skabt i starten af handelsugen, overskyggede en anden vigtig nyhed, denne gang fra USA.

En artikel i Wall Street Journal skrevet i weekenden af Nick Timiraos foreslog, at Fed kan være færdig med at hæve renten. Det antyder, at Fed er på vej til at foretage et vigtigt skift i sin pengepolitik.

Det er vigtigt at bemærke, at Nick Timiraos er den journalist, som Fed brugte til at lække information til testmarkeder. Tidligere viste alt, hvad Nick skrev om det næste Feds træk, at være nøjagtigt og markedsbevægende.

Så hvad skrev Nick Timiraos denne gang, og hvorfor flyttede markederne sig ikke?

Nick Timiraos antyder, at Fed måske ikke hæver renten længere

Nick gør tre væsentlige pointer i artiklen, som handlende ikke har råd til at ignorere. For det første vil Fed holde pause i september.

Afgørelsen falder først i næste uge, og der er god tid indtil da. Selv om markedsdeltagerne hældede til en pause, bekræfter artiklen, at Fed ikke vil hæve i september.

For det andet antyder artiklen, at grunden til, at Fed holder pause, er, at inflationen viser tegn på hurtigt fald. Dette er et vigtigt stykke information at overveje i lyset af august CPI-dataene i morgen.

For det tredje, og måske det mest kritiske punkt, er, at Fed vil have et hårdt kig på de kommende data for at overveje, om der er behov for flere stigninger eller ej. Dette er noget nyt i betragtning af, at markederne prissatte en renteforhøjelse mere i 2023.

Så hvorfor flyttede markederne sig ikke?

De flyttede sig, hvis vi overvejer reaktionen på Bank of Japans guvernørinterview i weekenden. Vi ved kun ikke, om dette skridt også var en reaktion på Timiraos’ artikel.

Sammenfattende kunne begge begivenheder i weekenden have flyttet markederne alene. Handlende vil finde ud af, hvilken der allerede er prissat i morgen, efter inflationsrapporten er ude.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.