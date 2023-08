USD/IDR: Rupiah-udsigter, da inflationen i Indonesien falder igen

USD/IDR- kursen fortsatte med at stige, da valutainvestorer reflekterede over de seneste indonesiske inflationsdata. Parret steg til det højeste niveau på 15.106, det højeste niveau siden 12. juli i år.

Indonesiens inflation er faldende

Copy link to section

USD til indonesisk rupiah drev opad, efter at Indonesien offentliggjorde endnu et opmuntrende sæt inflationsdata. I en rapport sagde statistikbureauet, at det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) faldt til 0,21 % på MoM-basis i juli. Det fald var stejlere end hvad analytikerne havde forventet.

Den samlede inflation blev oversat til en år-til-år stigning på 3,08 %, det laveste niveau siden april sidste år. Inflationen har været konsekvent faldende efter at have toppet med 5,95 % i 2022. Kerneforbrugerprisindekset (CPI) faldt til 2,48 %.

Disse tal betyder, at landets inflation er bevæget sig under det mål, som Indonesiens centralbank har sat. Derfor er der sandsynlighed for, at banken lader renten være uændret resten af året.

Det alternative scenarie er, hvor centralbanken beslutter at sænke renten i et forsøg på at stimulere økonomien. De seneste økonomiske tal viste, at landets økonomi er ved at aftage, efterhånden som priserne på vigtige eksportvarer trak sig tilbage.

Som jeg skrev her, faldt Indonesiens eksport og import i juli. Eksporten faldt med 21,1 % i juni, mens importen faldt med 18,3 %. Dette er vigtige tal, da Indonesien er meget afhængig af eksport.

Når man ser fremad, vil den næste vigtige katalysator for USD/IDR-kursen være de kommende amerikanske jobtal. ADP offentliggør sit estimat over private lønninger på onsdag. Økonomer forventer, at rapporten viser, at den private sektor tilføjede 188.000 job i juli.

USA vil også offentliggøre de officielle non-farm payrolls (NFP) på fredag. Disse tal vil være vigtige, da Fed har lovet at være dataafhængig, når den træffer sin beslutning.

USD/IDR teknisk analyse

Copy link to section

Save

USD/IDR-diagram af TradingView

USD til IDR-parret har holdt ret godt for nylig, hjulpet af den stærke amerikanske dollar og den faldende Indonesiens inflation. På det daglige diagram har parret bevæget sig over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Det nærmer sig også det vigtige modstandspunkt på 15.213,12, det højeste punkt i juli

Derfor vil USD/IDR-kursen sandsynligvis fortsætte med at stige i de kommende dage, efterhånden som håbet om Indonesiens rentenedsættelser stiger. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på 15.213.

Save