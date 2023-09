Her er grunden til, at ING Bank-aktiekursen er faldet til en vigtig støtte

ING Group (AMS: INGA) aktiekurs faldt i fredags og blev en af de dårligst præsterende europæiske bankaktier. Aktierne styrtede til et lavpunkt på €12,43, det laveste niveau, det har været siden 2. august. Det er faldet med mere end 7,5 % fra det højeste niveau i år.

Holland nye bankskatter

Copy link to section

ING Group er den største hollandske bank med næsten 1 trillion i aktiver under forvaltning. Det betjener mere end 14,9 millioner primære kunder i Holland og andre europæiske lande. Dette gør det til et godt barometer for den hollandske økonomis tilstand.

Hovedårsagen til, at ING-aktien faldt med mere end 5 %, er en ny afstemning fra den hollandske regering om at hæve skatterne. Helt præcist stemte de for en stigning på 70 % i bankafgiften, som de mener vil indbringe mere end €850 mio.

Politikerne stemte også for at indføre skat på aktietilbagekøb, som de håber vil rejse over 1,2 milliarder euro. De håber at bruge pengene til at finansiere en stigning i mindstelønnen og børnepasningsstøtte. Analytikere mener, at disse skatter vil ramme ING og andre banker som ABN Amro.

Save

De seneste resultater viste, at ING Bank klarede sig godt. Dets resultat før skat steg med 14 % til 3 milliarder euro. Denne stigning blev hjulpet af de stigende renter i Europa, hvor Den Europæiske Centralbank (ECB) har skubbet dem til det højeste niveau nogensinde.

Banker som ING nyder godt af, når renten stiger, da de fører til højere nettorenteindtægter. Udfordringen er, at høje rater har en tendens til at have faldende afkast, da de fører til højere misligholdelsesrater.

Den anden udfordring er, at højere rater har ført til krav om uventede skatter, hvilket vil påvirke det samlede afkast til aktionærerne.

ING aktiekursprognose

Copy link to section

Save

Det daglige diagram viser, at ING aktiekursen har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder, hjulpet af den stigende rentabilitet. Undervejs dannede aktierne et stigende kanalmønster vist med grønt. Den gentestede undersiden af denne kanal fredag.

Samtidig faldt aktierne under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Relative Strength Index (RSI) har dannet et bearish divergensmønster.

Derfor vil der på dette stadium blive bekræftet mere nedadgående, hvis aktien bevæger sig under den nederste side af kanalen. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på €12. Alternativet er, hvor den hopper tilbage til oversiden af kanalen til €13,53.

Save