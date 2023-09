Citigroup aktiekurs er snavs billig: Er det et køb under turnaround?

Citigroup (NYSE: C) aktiekurs har klaret sig dårligere end sine jævnaldrende i det seneste årti. Den er steget med mere end 80 % siden 2009, mens SPDR S&P Bank ETF (KBE) og SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) er steget med henholdsvis mere end 230 % og 160 %. Det har også underpræsteret under Jane Frasers embedsperiode.

Citigroup turnaround-strategi

Copy link to section

Citigroup, den tredjestørste bank i USA, har truffet foranstaltninger for at øge sine aktier i det seneste årti. Det har tilbagekøbt over en tredjedel af sine aktier, betalt milliarder af dollars i udbytte, hvilket øger sin årlige udbetaling fra $0,04 til $2,12.

På trods af disse tiltag virker investorerne ikke imponerede over virksomheden, da den har klaret sig dårligere end sin peer group. Derfor giver det mening, at virksomheden nu arbejder på et større eftersyn.

Citigroups vending har adskillige aspekter. Det har varslet store fyringer, som kan være i tusindvis. Det reorganiserer også sin forretning i fem kerneforretninger og forenkler sin drift.

Save

De fem kerneforretninger vil være services, markeder, bankvirksomhed, forbrugerbank og formueforvaltning. Services er en afgørende virksomhed, der vil omfatte dets treasury- og depotarbejde for store kunder. Bankvirksomhed vil have investeringsbankvirksomhed, virksomheds- og kommerciel bankvirksomhed.

https://www.youtube.com/watch?v=yinQ_ASg5Io&pp=ygUOY2l0aWdyb3VwIGNuYmM%3D

Er Citigroup en god investering?

Copy link to section

Nogle analytikere mener, at Citigroups turnaround vil have en positiv indvirkning på virksomheden. I et notat mener Mike Mayo, den respekterede Wells Fargo-analytiker, at Citigroup-aktien vil stige til $55 fra de nuværende $40.

Derudover har Citigroup været en yderst profitabel bank gennem årene. Dens omsætning i de sidste tolv måneder (TTM) kom på 70,5 milliarder dollars, mens dens nettoindkomst var 13,51 milliarder dollars. Dens omsætning og overskud i 2. kvartal var $17,6 milliarder og $2,92 milliarder.

I mellemtiden er Citigroup betydeligt undervurderet sammenlignet med sine jævnaldrende. Det har et PE-forhold på 7,47, den laveste af nøglebanker som UBS, Bank of America, JP Morgan og Wells Fargo. Dens pris-til-bog på 0,44 er også lavere end sine jævnaldrende. Vigtigst er det, at Citigroups rabat på bogen har 55,92 %, den laveste i forhold til jævnaldrende.

Ud fra et værdiansættelsessynspunkt ser det derfor ud til, at Citigroup er en god investering. Desuden har det stadig et forward dividende afkast på 5,18%.

Men som jeg advarede i mine artikler om Lloyds Bank, anbefaler jeg ikke at købe virksomheder med en lang historie med underperformance. Som sådan opfordrer jeg til forsigtighed, når du investerer i Citi-aktier.

Citigroup aktiekursanalyse

Copy link to section

Save

Det daglige diagram viser, at Citigroup aktiekursen har været i en stærk bearish trend i et stykke tid. Senest har den holdt sig under den grønne faldende trendlinje. Denne linje forbinder de højeste udsving siden marts 2022. Aktierne er faldet under 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit.

Citigroup aktiekursen forsøger nu at bevæge sig under det afgørende støtteniveau på $41,18, det laveste niveau siden december sidste år. Derfor er kursen for den mindste modstand for aktien nedadgående, hvor det næste nøgleniveau at se er $38,47, det laveste niveau i oktober 2022.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.