Mens AVTX-aktiekursen stiger, er Avalo Therapeutics fortsat konkurs

Avalo Therapeutics (NASDAQ: AVTX) aktiekurs er blevet uelsket og uønsket i de sidste par måneder. Det er blevet til en penny-aktie, da det handles til $0,1630, ned fra dets rekordhøje niveau på $91,65. Dens markedsværdi er faldet til kun 7 millioner dollars fra dets rekordhøje niveau på over 377 millioner dollars.

Der er fortsat udfordringer og konkursrisici

Avalo Therapeutics er en biotekvirksomhed, der forsker i flere sygdomme i LIGHT-signalnettet. Ligesom andre virksomheder i den kliniske fase driver den en forretning med høj risiko og høj belønning. Hvis alt går vel, kan virksomheden få en exit på flere milliarder dollar og omvendt.

Avalo Therapeutics har været en højrisikoinvestering gennem årene. For eksempel led virksomheden i juni et stort tilbageslag, efter at dets monoklonale antistof AVTX-002 mislykkedes i sit FDA-forsøg. Lægemidlet havde en gunstig sikkerheds- og tolerabel profil, men nåede ikke sit endepunkt.

Dette var en bemærkelsesværdig udvikling, da AVTX-002 var et af de to lægemidler, virksomheden arbejdede på. Senest steg AVTX aktiekursen, efter at virksomheden besluttede at sælge tre sjældne sygdomsaktiver til AUG Therapeutics. UAG betalte 150.000 USD på forhånd for de tre forbindelser. Det vil også betale betingede betalinger på $15 millioner, hvis de er godkendt af FDA.

Der er stadig forhøjede risici for, at Avalo Therapeutics går konkurs på kort sigt. For det første er kun AVTX-002 og AVTX-008 i sin pipeline. Førstnævnte har ikke opfyldt sit endepunkt, mens selskabet har solgt sidstnævnte. Derfor afhænger dets fremtid af aftalen med UAG.

Avalo har begrænsede kontanter. Det endte sidste kvartal med kun 6,3 millioner dollars i kontanter og likvider. Dets samlede driftsudgifter lå på over 17,8 millioner dollars i de første seks måneder, hvilket førte til et tab på over 18 millioner dollars.

AVTX aktiekursprognose

AVTX aktiekurs bundede på $0,085, det laveste niveau nogensinde. For nylig har den opført sig som en klassisk penny stock med almindelige pumper og lossepladser. Jeg formoder, at aktierne vil genoptage den bearish-trend på længere sigt.

Hvis dette sker, vil det næste niveau at se, være den laveste YTD på $0,085. Jeg tror også, at virksomheden kunne indgive en konkursbegæring i den nye normal med høje renter.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.