Nasdaq 100-indekset hænger på en tråd: kan snart falde til $13.825

Nasdaq 100- indekset hænger på en tråd, da risiciene for markedet fortsatte med at stige. Det teknologitunge indeks trak sig tilbage til et lavpunkt på $14.621 mandag, det laveste niveau siden 25. august. Det er faldet med mere end 7 % fra det højeste punkt i år.

Risici sky outlook

Nasdaq 100-indekset har været under intenst pres i de seneste par uger, da risici for markedet er steget. For det første er der forhøjede inflationsrisici, når prisen på råolie stiger. Brent steg til det højeste niveau for år til dato på $95 i sidste uge. Mens den er trukket tilbage til $92, mener analytikere, at den snart vil stige til over $100.

For det andet er der vedvarende risici i forsyningskæden, da tørken i Panamakanalen skubbede vandet til historiske lavpunkter. Denne trafikprop vil sandsynligvis føre til mere økonomisk svaghed i de kommende måneder.

For det tredje, og vigtigst af alt, har Fed gjort mange teknologiaktier mindre attraktive. Fed besluttede at lade renten være uændret mellem 5,25 % og 5,50 %. Det antydede også, at det vil fortsætte med at hæve renterne i de kommende måneder.

De stigende renter har gjort risikofrie aktiver mere attraktive. For eksempel er den 2-årige obligationsrente steget til 5 %, mens den 10-årige og 30-årige er steget til deres højeste niveauer i årtier.

Der er andre makrofaktorer i spil. M2-pengemængden er faldet kraftigt i de sidste par måneder, mens forbrugerforbruget forventes at blive ved med at falde, efterhånden som amerikanerne begynder at betale deres studiegæld.

Vigtigst af alt er der betydelige risici ved værdiansættelser af tech-aktier. Virksomheder som Nvidia, Meta Platforms og Tesla er alle blevet meget overvurderede på grund af hypen omkring kunstig intelligens. Nogle analytikere mener, at sprængningen af AI-boblen vil føre til flere ulemper.

Nasdaq 100-indeksanalyse

Det daglige diagram viser, at Nasdaq 100-indekset hænger på en tråd. Den handles til $14.771, et par point over nøglestøtten til $14.575. Dette var det laveste niveau den 18. august og halsudskæringen af det dobbelte topmønster.

Nasdaq 100-indekset svæver også på 100-dages glidende gennemsnit og på 23,6 % Fibonacci Retracement-niveau. Derfor er udsigterne for det teknologitunge indeks nedadgående, hvor det næste niveau at se er på $13.826, 38,2% retracement point. Denne pris er ~6,32% under det nuværende niveau.

