FEMY aktiekurs er steget: Er Femaysis stadig et godt køb?

Femasys (NASDAQ: FEMY) aktiekurs har fået et stærkt comeback i de seneste par dage, da investorer jubler over selskabets FDA-nyheder. Aktierne steg til det højeste niveau på 1,71 dollar, det højeste niveau siden oktober sidste år. De er steget med mere end 320 % fra det laveste punkt i år.

Femasys FDA-godkendelse

Femasys er en lille biotekvirksomhed, der forsker i kvinders reproduktive systemer. Produktets mål er at levere et ikke-kirurgisk, proprietært leveringssystem, der sikrer høj effektivitet og lavere omkostninger for brugerne.

Femasys har en pipeline på nøgleområder. Dets FemBloc-produkt er i præventionsindustrien, mens FemaSeed, FemVue og FemCath er i infertilitetsindustrien. FemCerv er i biopsisektoren. Dets infertilitets- og biopsiprodukter er allerede godkendt og tilgængelige kommercielt.

Femasys aktiekurs steg i denne uge, efter at FDA tildelte en 510(k) godkendelse for FemaSeed, som virker ved at levere sæd direkte til en kvindes æggeleder. I en erklæring sagde virksomhedens administrerende direktør, Kathy Lee-Sepsick:

“Denne FDA 510(k) Clearance of FemaSeed demonstrerer vores vellykkede samarbejde med FDA for at bringe ny teknologi frem, der vil imødekomme det betydelige udækkede behov for mindre byrdefulde infertilitetsbehandlinger.”

Femasys mener også, at FDA også vil godkende FemBlock, et produkt, der tilbyder permanent prævention og bekræftelse af ultralydsokklusion. Produktet er nu i anden fase af det kliniske forsøg.

De seneste resultater viste, at Femasys omsætning steg til over $320k i de tre måneder frem til den 30. juni. Den tjente $303k på samme tid sidste år. Nettotabet steg til over 2,8 millioner dollars.

Femasys aktiekursprognose

Det daglige diagram viser, at FEMY aktiekursen har været i en bearish trend i de seneste par måneder. Det er faldet med mere end 90 % fra det højeste niveau nogensinde. Undervejs har aktierne dannet en faldende kanal vist med rødt.

Nu er aktierne steget over oversiden af denne kanal og nået det højeste punkt siden oktober. De er også steget over de 50-dages og 200-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Relative Strength Index (RSI) og MACD er drevet opad. Derfor formoder jeg, at aktierne vil være mere volatile i de kommende dage, da nogle første købere begynder at tage overskud.

Som sådan vil aktierne sandsynligvis genteste det afgørende støtteniveau på $1, ~33% under det nuværende niveau. En pause under $1 vil se, at den gentester oversiden af kanalen til $0,7200.

