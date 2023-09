Apple-aktieudsigt: med risiko, da 2 friske modvinde dukker op

Apple (NASDAQ: AAPL) aktiekurs har været i et frit fald og kan blive værre i de kommende dage. Aktierne dykkede til et lavpunkt på 170 dollar onsdag, det laveste niveau siden 23. maj. Den er trukket tilbage med mere end 13 % fra sit højeste niveau i år, hvilket betyder, at den er flyttet ind i en korrektionszone.

Apple har et titanium-problem

Apples aktiekurs er styrtet for nylig, og situationen kan blive værre. Virksomheden er nu klar til at tage fat på en af de største udfordringer i sin historie, da de nye iPhone 15 Pro-versioner kom under lup.

Mange brugere har rapporteret, at iPhones bliver ekstremt varme, især når de oplader og bruger tunge applikationer og spil. Flere brugere, der talte med Wall Street Journal, rapporterede, at iPhone nåede så varmt som 122 grader Fahrenheit.

Eksperter nævnte det faktum, at de nye iPhone Pro-versioner introducerede titanium i deres struktur. Dette titanium, kombineret med telefonernes tynde natur, betyder, at telefonerne ikke kan aflede varmen godt. Som sådan er det stadig uklart, om en softwareopdatering vil løse problemet.

Derfor er der en sandsynlighed for, at Apple kan se en masse iPhone returnere i løbet af de næste par måneder. Det betyder også, at iPhone-salget kan fortsætte med at falde i de kommende kvartaler. De seneste resultater viste, at iPhone-salget faldt med 2,4 % i 2. kvartal til over 39,4 milliarder USD. Dette er bemærkelsesværdigt, da iPhone tegner sig for Apples samlede salg.

Apple skal også forholde sig til den stærke amerikanske dollar. Det amerikanske dollarindeks (DXY) er steget til det højeste punkt i måneder. Et nærmere kig viser, at den kinesiske yuan svæver tæt på sit laveste niveau siden 2007, mens euroen nærmer sig paritetsniveauet. Andre valutaer som den tyrkiske lira og russiske rubel er alle faldet.

Derfor er virkningen, at iPhone bliver uoverkommelig for de fleste mennesker. Kombiner dette med, at mange mennesker bliver længere med deres iPhones, hvilket betyder, at Apples vækst kan være begrænset.

Apples aktiekursprognose

AAPL-diagram af TradingView

Det, der gør tingene værre, er det faktum, at Apples aktiekursteknologi ikke klarer sig godt. På det daglige diagram krydsede AAPL-aktien den vigtige støtte ved $17196, det laveste sving den 18. august. Aktierne testede også 38,2% Fibonacci Retracement-niveauet.

Apple-aktier er også dykket under de 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) og nøglestøtten til $174,92, det højeste punkt i august sidste år. Derfor er stien for den mindste modstand lavere, og det næste niveau at se er på $160, 50% retracement point. Denne pris er ~6,31% under det nuværende niveau.

