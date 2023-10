Silver Price og SLV ETFs dødsfald nærmer sig, efterhånden som recessionsrisikoen stiger

Sølvprisen forblev under intenst pres, da stigningen i US-dollarindekset (DXY) fortsatte, og risiciene for den globale økonomi fortsatte. Sølv faldt til et lavpunkt på $22,10 fredag, det laveste niveau siden 21. marts. Det er faldet med mere end 15 % fra det højeste niveau i år. Tilsvarende er iShares Silver Trust (SLV) ETF faldet til $20.

Kinas afmatning fortsætter

Copy link to section

Sølvprisen har været i en stærk bearish trend i de sidste par måneder på grund af stigende bekymringer om branchen. Den største bekymring er afmatningen i den kinesiske økonomi. Data offentliggjort søndag viste, at svagheden fortsatte i september.

Kinas PMI for tjenesteydelser faldt til 50,2 i september, hvilket er værre end medianestimatet på 52,0. Tilsvarende faldt PMI for industrien til 50,6, hvilket peger på en fortsat svaghed i løbet af måneden.

Kina er et vigtigt marked for sølv, da det er den største producent i verden. Det er markedsleder inden for nøgleindustrier som halvledere, solpaneler og hjemmeudstyr, som forbruger en betydelig mængde sølv.

Andre førende økonomier bremser også. Nogle europæiske lande som Tyskland er allerede gået ind i en recession. Der er også tegn på, at den amerikanske økonomi er ved at aftage, efterhånden som inflationen stiger.

Sølvprisen falder også, da stigningen i US-dollarindekset (DXY) fortsætter efter den ekstremt høgagtige Federal Reserve. Fed besluttede at lade renten være uændret mellem 5,25 % og 5,50 %. Det pegede også på endnu en stigning på 0,25 % senere i år, hvilket øgede recessionsrisici.

https://www.youtube.com/watch?v=28uSmcz8YF4&pp=ygUNRmVkIGJsb29tYmVyZw%3D%3D

Sølv har en tendens til at have et omvendt forhold til den amerikanske dollar på grund af dets rolle som et ædelmetal. Ligesom guld er sølv normalt påvirket væsentligt af Federal Reserves handlinger.

Fremadrettet vil nøglekatalysatorerne for sølv være de kommende amerikanske non-farm payrolls (NFP) data og erklæringen fra Jerome Powell.

Sølvpris prognose

Copy link to section

Det daglige diagram viser, at sølvprisen har været i en stærk bearish trend de seneste par dage. Det er nu skredet under nøglestøtten på $22,26, det laveste niveau den 23. juni og 15. august. Sølv er også ved at danne et dødskorsmønster, hvilket sker, når 200-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Derfor er der en sandsynlighed for, at prisen på sølv vil fortsætte med at falde, da sælgerne målretter det vigtigste støtteniveau til $20. Hvis dette sker, betyder det, at sølv kan gå ned med omkring 10% fra det nuværende niveau.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.