Boohoo aktiekursprognose: plottet bliver tykkere for BOO

Boohoo (LON: BOO) aktiekursen fortsatte sit salg i tirsdags, efter at selskabet offentliggjorde svage økonomiske resultater. Aktien styrtede til et lavpunkt på 28,40p, det laveste niveau siden september 2015. Det er dykket med mere end 93 % fra det højeste punkt under pandemien.

Det bliver ved med at blive værre

Jeg skrev for nylig om Boohoo, det populære britiske hurtigmodefirma. I den artikel forudsagde jeg , at aktien ville opleve mere volatilitet den 3. oktober efter offentliggørelsen af sine økonomiske resultater.

Denne prognose var nøjagtig, da aktien tirsdag faldt med mere end 10 %. I en erklæring sagde selskabet, at dets omsætning for de seks måneder til slutningen af august faldt fra over £882 millioner i FY23 til £729 millioner.

Ligesom Asos viste Boohoos resultater , at hurtigmodeindustrien ikke klarer sig godt. Dens bruttofortjeneste faldt fra over £464 millioner til £389 millioner. Dens justerede EBITDA trak sig tilbage fra £35 millioner til £31 millioner.

Hvad værre er, så tror Boohoo på, at virksomhedens svaghed vil fortsætte. Det mener, at dets omsætning vil falde med mellem 12% og 17%, mens dets justerede EBITDA-margener vil være mellem 4% og 4,5%. Dets kapitaludgifter vil være omkring 75 millioner pund.

Vigtigst er det, at den stigende inflation har reduceret, hvordan folk handler på dens platform. Dets aktive kunder er faldet med 12% til 17 millioner, mens antallet af ordrer faldt til 23,2 millioner. Hyppigheden af ordrer og den gennemsnitlige ordreværdi er også faldet.

Derfor ser det ud til, at Boohoos turnaround ikke fungerer så hurtigt som forventet. Det ser også ud til, at eksterne faktorer som høj inflation bremser momentum. Det vidner den skarpe webtrafik til Boohoos hjemmeside om. Data viser, at hjemmesiden i august faldt med 13% til 14,1 millioner fra 16,2 millioner i juli.

Boohoo aktiekurs prognose

Det daglige diagram viser, at BOO aktiekursen dannede et lille dobbelt-top-mønster på 39,73p mellem august og september. I teknisk analyse er dette mønster et af de mest populære bearish tegn.

Boohoo-aktierne er nu styrtet under nøglestøtten på 31,86p, halsudskæringen på dobbelttoppen og det laveste punkt mellem juni og juli. Aktien dykkede også under det psykologiske niveau ved 30,05p (lav i september 2022). Det forbliver under 50-dages glidende gennemsnit.

Derfor vil aktierne sandsynligvis fortsætte med at falde, og det næste vigtige psykologiske niveau at se er på 25p.

