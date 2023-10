Rolls-Royce aktiekursen danner en bearish divergens, stigende kile

Rolls-Royce Holdings (LON: RR) aktiekurs stærke rally er gået i stå for nylig, da tyre tager et pusterum. Efter at have toppet på $232,3 den 15. september, er aktien trukket lidt tilbage til de nuværende 215p. Aktierne har klaret sig godt i de seneste par måneder, da de er steget med mere end 240 % fra det laveste punkt i september.

Rolls-Royce er i et stille øjeblik

Copy link to section

Rolls-Royce Holdings har været en af de bedst præsterende FTSE 100-aktier i år. Aktien har klaret sig godt af tre hovedårsager. Først startede virksomheden året med en ny administrerende direktør, som nu gennemfører en turnaround. Hans strategi går ud på at fokusere på virksomhedens lønsomhed og reducere bureaukratiet.

For det andet har Rolls-Royce nydt godt af den igangværende genopretning af den civile luftfartsindustri. De fleste flyselskaber har rapporteret stærke økonomiske resultater i år, hvor deres flyvekapacitet er på niveauet før pandemien.

For det tredje nyder virksomheden godt af den igangværende krig i Ukraine, som har ført til robuste forsvarsudgifter. Rolls-Royce er også blevet udvalgt som en af nøgleentreprenørerne af de små modulære atomreaktorer.

Rolls-Royce Holdings har offentliggjort stærke økonomiske resultater. Dens omsætning steg fra over 5,3 milliarder pund i første halvdel af 2022 til over 6,95 milliarder pund i 2023. Dens bruttofortjeneste steg til over 1,51 milliarder pund, mens driftsoverskuddet sprang til 673 millioner pund. Som et resultat kom dets overskud efter skat på 404 millioner pund.

Nu er Rolls-Royce aktiekursen gået i stå, mens investorerne venter på den næste opdatering fra ledelsen. Denne opdatering vil ske på kapitalmarkedsdagen den 28. november. Analytikere forventer, at selskabet fortsætter med at klare sig godt.

Udfordringen for Rolls-Royce Holdings er, at inflationen stadig er vedvarende. Senest er prisen på råolie steget, hvilket påvirker prisen på jetbrændstof. Som følge heraf har virksomheder som American Airlines reduceret deres vejledning. Denne tendens kan påvirke andre flyselskaber.

Rolls-Royce aktiekursprognose

Copy link to section

RR-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at RR-aktien er gået i stå i de seneste par uger. Det er forblevet over det 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) har dannet et bearish divergensmønster.

Rolls Royce aktiekursen har dannet et stigende kilemønster, som er et af de mest populære bearish tegn. Den har bevæget sig under undersiden af denne kile. Derfor vil aktien sandsynligvis forblive under pres i de kommende uger. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på 200p, hvilket er ~7% under det nuværende niveau.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.