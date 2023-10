Hvorfor vil Reserve Bank of Indias MPC sandsynligvis udføre en høgagtig pause i denne uge?

I dag påbegyndte Reserve Bank of India (RBI) sit møde med seks medlemmer af den monetære politikkomité (MPC).

Styringsrentebeslutningen offentliggøres den 6. oktober.

Hovedbekymringer for toporganet at overveje omfatter indenlandsk forbrug, kæmpende byarbejdsløshed, nød på landet, detailinflation, globale oliepriser, rupiens svaghed og førende centralbankers høgagtige fortælling.

Forbrugsbillede

I de seneste måneder har det indenlandske forbrug været vidne til en bemærkelsesværdig styrke i byområder, såvel som højere detailudlån, rekordhøjt salg af biler og robuste indenlandske rejser.

I juli måned steg detaillån med næsten 32 % år-til-år og forventes at forblive sunde gennem årets udgang.

Data fra Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) for august 2023 viste, at salget af personbiler nåede et nyt højdepunkt på næsten 360.000, en stigning på 9,4 % år for år.

September 2023 forventes flyrejser at komme ind på cirka 12,3 millioner passagerer, en stigning på 7 % sammenlignet med den foregående måned.

Med Cricket World Cup afholdt af Indien, der starter i morgen, og den kommende festsæson, forventes flytrafikken snart at nå et frisk højdepunkt, samtidig med at det øger forbrugsefterspørgslen.

Dette opsving i forbruget er blevet til på trods af et udfordrende makroøkonomisk miljø, høj fødevareinflation midt i skyhøje grøntsagspriser, landbrugsproblemer på grund af suboptimale vejrmønstre, stram markedslikviditet og højere energiomkostninger.

I henhold til SBI CAPS steg privatforbrugsudgifterne 6 % i kvartalet, en markant stigning fra under 3 % i det foregående interval.

Skattedata viste også, at indsamlingen af elektroniske vejsedler nåede et nyt rekordhøje niveau i august 2023, hvilket indikerer en betydelig stigning i stats- og mellemstatslig salg af varer.

Risici

På trods af denne positive udvikling eksisterer der nedadrettede risici i den bredere økonomi, og der tegner sig et blandet billede, især på grund af vedvarende nød i landdistrikterne og mindre end optimistiske forbrugerundersøgelser.

I august 2023 rapporterede The Indian Express, at RBI’s nuværende situationsindeks (CSI), et mål for forbrugernes stemning, faldt efter næsten to år med et vedvarende opsving.

Center for Monitoring Indian Economy’s (CMIE) Economic Outlook, som også blev offentliggjort i august 2023, bemærkede, at forbrugernes følelser var faldet med 1,5 %, især i forhold til køb af varige varer.

Stadig forhøjet inflation og dårlig såning i kharif-sæsonen på grund af den forlængede periode med ujævn nedbør, gjorde økonomisk aktivitet bulet, hvilket førte til en eksplosion i landarbejdere, der søger arbejde under regeringens flagskib Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) i august 2023.

De seneste data afslører, at 19,16 millioner husstande ansøgte om ordningen i løbet af måneden, en overraskende stigning på 20 % år for år.

Beskæftigelse

Arbejdsløsheden i hele Indien var vidne til en stigning til over 8 % i august 2023, hvor byområder blev særligt hårdt ramt med 10,1 %.

Dette var en stigning fra 8,1 % i den foregående måned.

I landdistrikterne førte høj sæsonbestemt efterspørgsel efter landbrugsarbejdskraft til en afdæmpning af arbejdsløsheden i landdistrikterne til ca. 7 % i august 2023, hvilket var med til at afbøde en pletvis såsæson og stigende fødevareinflation.

Derudover forventes centralregeringens fokus på frontloading af anlægsudgifter, som er øremærket til at stige med 33 % i forhold til det tidligere finanspolitiske budget, at understøtte en stærkere beskæftigelsesgenerering, især på vej ind i festsæsonen.

Effekten af højere capex blev delvist afspejlet i den seneste produktion i kernesektoren, som viste, at cement-, elektricitets- og stålproduktionen steg med henholdsvis 18,9 %, 14,9 % og 1,8 % i løbet af august måned 2023.

Inflation

Indien har, ligesom mange andre udviklingslande, en overvægtig vægt (godt over 40%), der tilskrives fødevarer inden for det officielle mål for detailinflation, forbrugerprisindekset (CPI).

Selvom bestræbelserne på at forbedre kunstvanding, logistik, lager og landbrugsmarkedernes funktion fortsætter med at levere fremskridt, er landmænd og forbrugere fortsat meget modtagelige over for uforudsete ændringer i vejrmønstre, den deraf følgende indvirkning på fødevarepriserne og dermed overordnet inflation.

Med ternede nedbørsmængder i monsunsæsonen gik grøntsagspriserne gennem taget og steg med henholdsvis 37,4 % YoY og 26,1 % YoY i juli og august 2023.

Det er væsentligt, at den samlede inflation i juli 2023 steg til 7,4 %, hvilket brød RBIs inflationstolerancebånd på 4 % (+/-) 2 %.

Heldigvis stabiliserede dataene fra august 2023 sig noget, hvor CPI modererede til 6,8 % midt i frisk høst, såvel som målrettede foranstaltninger fra regeringens side, som omfattede restriktioner på korneksport og frigivelse af yderligere fødevarelagre.

Alligevel fortsætter prispresset med at fortsætte, især blandt bælgfrugter, som i skrivende stund oplevede et fald på 4,2 % i såningen i forhold til den foregående sæson.

I august CPI-udgivelsen forblev fødevareinflationen høj på 10,4 % år/år, men ventes at aftage i de kommende måneder.

Derudover er kerneinflationen begyndt at aftage og faldt til under 5 % YoY-niveauet i august 2023, mens engrosprisindekset (WPI) er opmuntrende nok forblevet i negativt terræn.

Oliepriser og deres påvirkninger

En vigtig årsag til bekymring for RBI er momentum i de globale oliepriser, som har oplevet en vedvarende stigning fra omkring $60-70 niveauer tidligere på året til over $90, drevet af de frivillige produktionsnedskæringer fra OPEC.

Som et resultat heraf kan Indien, som har en høj olieimportregning, opleve stigende energiomkostninger samt en forringelse af underskuddet på de løbende poster, som har nået 1,8 % af BNP.

Men på detailniveau kan forbrugerne ved pumpen være relativt beskyttet mod dyrere energi, da oliemarkedsføringsselskaber sandsynligvis vil absorbere meget af stigningen.

På grund af de globale centralbankers høgeagtige retorik, forhøjede importpriser og skarpe kapitaludstrømninger, er USD-INR forblevet under pres og handles til cirka 83,2 i skrivende stund.

For at begrænse situationen og stabilisere rupien har myndighederne grebet ind i det internationale valutamarked, hvilket har drevet valutareserverne til et lavpunkt i fire måneder på $590,7 mia.

Banklikviditet

Likviditetsforholdene er forblevet stramme med pengemarkedsrenter, der er skiftet mod 7 % på grund af de seneste kvartalsvise skatteoverførsler til regeringen.

Pr. 2. oktober blev banklikviditeten målt til 44,22 mia. INR eller cirka 530 mia. USD, hvilket er et kraftigt fald fra et maksimum på 1.485,12 mia. INR eller cirka 18 mia. USD i september 2023.

Dette fald kom på trods af udfasningen af det inkrementelle kontantreserveforhold, som blev indført af RBI, og som forventes afsluttet den 7. oktober 2023.



Selvom likviditeten sandsynligvis vil blive dæmpet på grund af finanspolitiske indsprøjtninger fra regeringen i de kommende måneder, kan pengepolitiske beslutningstagere blive nødt til at deltage i yderligere likviditetsstyringsoperationer.

Globale faktorer

Globalt vil den høgagtige fortælling blandt store centralbanker, såsom Fed og ECB, sandsynligvis fortsætte med at tynge vækstmarkeder som Indien, svække indenlandske valutaer og føre til yderligere porteføljeudstrømning.

På en positiv bemærkning er indiske statsobligationer indstillet til at blive integreret i JP Morgans Global Diversified Index (GBI-EM GD), et benchmarkindeks for nye markeder, fra juni 2024, hvilket skulle understøtte efterspørgslen efter rupier.

Til dels på grund af tiden til inklusion, samt den gradvise stigning i vægtningen i indekset (op til et maksimum på 10 %), er denne nyhed i vid udstrækning blevet overskygget af forventninger om forhøjede styringsrenter i førende avancerede økonomier på baggrund af inflationsbekymringer.

RBI beslutning

I betragtning af blandingen af positive og tilbageholdende faktorer på økonomien og det pres, som rupien er under, vil RBI sandsynligvis gennemføre en høgeagtig pause og fastholde den nuværende styringsrente på 6,5 %, på trods af at inflationen i øjeblikket er over tolerancebåndet.

En Bloomberg- rapport offentliggjort tidligere i dag bemærkede, at alle adspurgte økonomer var enstemmige i denne forventning.

Det er usandsynligt, at udvalgets medlemmer vil afvige fra denne vej, før der er tilstrækkelig klarhed om forbrug, beskæftigelse, inflation, situationen i landdistrikterne og den økonomiske bane i avancerede økonomier.

Selvom inflationen i letfordærvelige varer såsom grøntsager sandsynligvis vil fortsætte med at aftage, bemærkede Kaushik Das, Indiens cheføkonom i Deutsche Bank, at RBI muligvis vil revidere helårs inflationsfremskrivninger lidt opad fra 5,4 % til 5,5 %-5,7 %.

Med hensyn til økonomisk vækst forventes MPC generelt at fastholde BNP-estimaterne for hele regnskabsåret på 6,5 %.

I betragtning af de deprecierende faktorer, der er på spil for den indiske rupee, vil RBI sandsynligvis foretrække at holde styringsrenten forhøjet indtil videre, mens likviditeten fortsat forbliver på den strammere side.

Uden væsentlige ændringer i det økonomiske miljø vil RBI efter al sandsynlighed opretholde status quo indtil udgangen af kalenderåret, mens den holder nøje øje med inflationsfaktorer.

