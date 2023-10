Sølvprisen fejler ved dynamisk modstand: her er, hvad diagrammerne signalerer

Råvarer har lidt under den amerikanske dollars styrke i september. Ædelmetaller er blot én kategori, der afspejlede dollarens styrke, da både guld- og sølvpriserne er faldet markant.

Stigende globale renter førte til stor efterspørgsel efter verdens reservevaluta. Som sådan blev dollaren styrket på tværs af de finansielle markeder, mens aktierne faldt.

Sølv er steget siden 2020, hvor det handlede omkring $12. Den blev mere end fordoblet i pris på mindre end et år, men har kæmpet for at bryde højere lige siden.

$30 viser sig at være stærk modstand – ligesom $2000 er stærk modstand for guldprisen. Det daglige diagram ser dog ikke så slemt ud, som det gør i første omgang.

Er det for sent at købe sølv?

I 2023 faldt sølvprisen til $20, før den steg igen. Den fejlede ved $26, hvor den mødte dynamisk modstand.

Man kan argumentere for, at den dynamiske modstand er halsudskæringen af et omvendt hoved- og skuldermønster. Hvis det er tilfældet, arbejder markedet bare på sin måde og konsoliderer sig i højre skulder, som det burde gøre.

For at mønsteret forbliver gyldigt, skal sølv holde over det laveste punkt markeret af det omvendte hoved og skulder. Mere præcist skal sølv holde over $18, for at tyre stadig har en sag.

Hvis det sker, og sølvet går i stykker over dynamisk modstand, vil handlende tage en chance for mønsterets målte bevægelse, der peger på meget højere niveauer.

Konklusion

En lang indgang er meget risikabel i dette øjeblik. Hvis kontrariske handlende gerne vil tage en chance og købe dippen, bør handelsstørrelsen være så lille som muligt.

Sølv bør holde over $18-niveauet og vende tilbage til dynamisk modstand. En daglig lukning ovenfor ville signalere mere styrke. For det skal dollarens styrke vende.

