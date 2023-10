Tel Aviv (TA 35), USD/ILS-prognose, mens Israel-Hamas-krigen fortsætter

Tel Aviv (TA 35)-indekset dykkede hårdt, da investorerne reagerede på den igangværende Israel-Hamas-krig. Indekset faldt med mere end 6,35 % søndag og landede til et lavpunkt på ILS 1.690, det laveste niveau siden 25. februar. Det svæver på det laveste niveau siden august 2021. Det er også styrtet med mere end 11 % fra det højeste niveau i år.

Israel-Hamas-krigen fortsætter

Copy link to section

Det var et hav af rødt på Tel Aviv-børsen søndag, da investorerne reflekterede over den igangværende krig i Israel. Samtidig steg USD/ILS -kursen til det højeste niveau på 3,98, det højeste niveau siden 2015. Den er steget med mere end 27 % fra det laveste niveau i 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=ZatR_5H6Z1M

Den israelske shekel og aktierne faldt, da investorerne forberedte sig på en længere krig i Israel. Et kig på dets nøglekomponenter viser, at alle virksomheder var i minus. Delek Group, et konglomerat i olieindustrien, styrtede med mere end 13 %. Analytikere mener, at firmaet vil se forstyrrelser, hvis krigen fortsætter.

De andre efternøler i indekset var Newmed Energy, Enlight og Shikun & Binui, tre store virksomheder i landet. Alle disse aktier faldt med mere end 12 % søndag. Andre efternøler i indekset var Electra, Melistron og Azrieli Group.

Kun én virksomhed, Teva, var i det grønne søndag. Teva, en førende medicinalvirksomhed, vil blive mindre påvirket af denne krise på grund af sine globale aktiviteter. Det tjener de fleste af sine penge i USA. I 2022 tjente den 7,4 milliarder dollars i USA efterfulgt af 4,3 milliarder dollars i Europa og 1,9 milliarder dollars på det internationale marked.

Præstationen af TA 35-indekset og USD/ILS-parret vil afhænge af, hvor længe krigen fortsætter. Det vil også reagere på, hvor krigen vil være koncentreret i, og de potentielle tilstrømninger fra investorer, der søger at købe dykket.

TA 35 indeks prognose

Copy link to section

Det ugentlige diagram viser, at Tel Aviv 35-indekset har været under pres de seneste par dage. Det styrtede ned til nøglestøtten til ILS 1.690 søndag. Dette var et vigtigt støtteniveau, da det også var det laveste sving den 26. februar.

Indekset er styrtet under de 50-ugers og 25-ugers eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Det er også flyttet til 38,2% Fibonacci Retracement niveau, mens Relative Strength Index (RSI) er drevet nedad. Derfor vil flere ulemper blive bekræftet, hvis prisen bevæger sig under nøglestøtten på ILS 1.600.

USD/ILS teknisk analyse

Copy link to section

På det ugentlige diagram ser vi, at USD/ILS-kursen har været i en stærk bullish trend, mens DXY-indekset fortsatte. Parrets stævne skete også på grund af de storstilede protester i Israel, som jeg skrev om her .

Det har gentestet det vigtige modstandspunkt i marts 2020. Den bullish trend er over 50-ugers og 25-ugers glidende gennemsnit, mens RSI nærmer sig det overkøbte niveau.

Derfor er udsigterne for USD/ILS bullish i de kommende dage, da købere målretter nøglemodstanden på 4,0. Et fald under nøgleunderstøttelsen ved 3,80 vil ugyldiggøre den bullish-visning.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.