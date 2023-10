Fysisk uran handler på en 12-årig høj; er det stadig et køb?

Sidste måned hævdede jeg i denne artikel, at uranminebestanden er lovende, givet forbedringer i den pro-nukleare stemning. Det er måske interessant at se på, hvordan investeringer i Uranium klarede sig for nylig, og hvad man kan forvente fra nu af.

Den seneste præstation er intet mindre end imponerende.

For det første nåede spotprisen for uran et 12-årigt højdepunkt i september. YTD-resultatet ved udgangen af september var +51,88%, og i de sidste fem år leverede Uranium +21,48%.

For det andet er aktier i uranminedrift, målt ved Northshore Global Uranium Mining Index, steget med +50,61 % YTD og +25,73 % i de sidste fem år.

For det tredje steg Uranium junior minedriftaktier, målt ved Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index TR, +39,03 % YTD og +54,54 % i de sidste tre år.

En hurtig sammenligning med andre aktivklasser, Uranium og Uranium minearbejdere, har i de sidste fem år klaret sig bedre end amerikanske aktier, målt ved S&P 500-indekset, amerikanske obligationer og den amerikanske dollar.

Hvad får uranpriserne til at blive højere?

Energiefterspørgslen forventes at stige eksponentielt i de kommende år. Desuden øgede geopolitiske spændinger (dvs. Ruslands invasion af Ukraine til et kapløb om at reducere afhængigheden af russisk energi i Europa og lede efter andre alternativer) behovet for energidiversificering.

Desuden kan klimaændringer ikke længere benægtes. For at nå målene skal regeringerne investere i renere energi.

Uran er en løsning.

Mere præcist har uran en nøglerolle i små modulære reaktorer, som forventes at være almindelige ved udgangen af årtiet.

Hvis vi tilføjer det faktum, at Uraniums pris var presset i mange år, kan man sige, at upside-potentialet forbliver intakt, selvom Uranium handles på en 12-års højde.

