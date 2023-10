Goldman Sachs har lige advaret om et hit for deres Q3-indtjening: her er hvorfor

Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS) har netop advaret om et bemærkelsesværdigt hit til indtjeningen i tredje kvartal. Dets aktier er faldet næsten 1,0% ved skrivning.

Goldman Sachs har sagt ja til at sælge Greensky

Investeringsbanken har underskrevet en aftale med en gruppe af institutionelle investorer om at sælge Greensky – en handel, der forventes at sænke sin indtjening pr. aktie i tredje kvartal med 19 cent, ifølge pressemeddelelsen onsdag.

Goldman Sachs afslørede dog ikke, hvad konsortiet ledet af Sixth Street betaler for sin fintech-udlånsplatform og tilhørende låneaktiver. Ifølge David Solomon – dets administrerende direktør:

Denne transaktion viser vores fortsatte fremskridt med at indsnævre fokus for vores forbrugerforretning.

Aktierne i de finansielle tjenester er faldet med 17 % i forhold til deres hidtil højeste ved skrivning.

Goldman Sachs vil rapportere indtjening i næste uge

Goldman Sachs er planlagt til at rapportere sine finansielle resultater for tredje kvartal den kommende tirsdag. Indtil videre var det forventet at tjene 5,61 USD per aktie i de tre måneder frem til september mod 8,25 USD per aktie for et år siden.

Investeringsbanken havde brugt 1,7 milliarder dollars på at købe Greensky sidste år. Meddelelsen er en del af dens bredere forpligtelse til at bevæge sig væk fra forbrugerfinansiering.

På et tidspunkt i år ønskede det børsnoterede firma i New York endda at overdrage sine Apple Card- aktiviteter til American Express. Goldman Sachs har for nylig også aflastet en formueforvaltningsenhed til Creative Planning (få mere at vide).

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på Goldman Sachs Group Inc.