IBEX 35-konsolidering fortsætter, men et udbrud er nært forestående

Europæiske aktier fortsætter med at konsolidere sig til mange investorers frustration. Det bedste eksempel er IBEX 35, det spanske indeks, som har konsolideret sig i et stramt interval i mange måneder.

Den dårlige nyhed for investorer er, at dette marked ikke går nogen vegne. Den svæver bare i et 300-punkts område, mellem 9.300 og 9.600 point.

Men der er også gode nyheder: Biasen er bullish, mens markedet beholder det nuværende udvalg.

I august argumenterede jeg for, at IBEX 35-indekset forberedte sig på et løb til 10.000. På det tidspunkt var en løbetrekant under opsejling. Men i mellemtiden forvandlede trekanten sig til et andet fortsættelsesmønster.

Derfor forbliver skævheden bullish, da indekset opbygger energi til at bryde over det pivotale niveau.

Handelsplan for IBEX 35-indekset

Det tekniske analysebillede viser tilsyneladende modstand ved 9.600 og support ved 9.300. Derfor er en konservativ tilgang til handel med IBEX 35-indekset at vente på et breakout.

Et bullish breakout er ikke, når markedet handler over modstand, men når det har en daglig lukning over sig. I dette tilfælde berettiger en daglig lukning over 9.600 en lang adgang.

Det tidligere højere lavpunkt bør være ugyldighedspunktet. Mere præcist, hvis markedet falder til under 8.500 point (og lukker der), er det et tegn på, at det bullish-scenarie mislykkedes.

Men hvis det ikke falder og bryder højere, vil handlende måske tilføje nogle flere på en daglig lukning over det centrale 10.000-niveau. På dette tidspunkt skal stoppet hæves til det forrige indgangsniveau, og det endelige mål skal svare til afstanden fra 8.500 til pivotalniveauet, projiceret højere fra 10.000 point.

Det svarer til 11.500 point for IBEX 35 som et mål for dette bullish handelsscenario.