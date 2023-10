EasyJet aktiekurs: sidder fast i et bjørnemarked, da udbytte vender tilbage

EasyJet (LON: EZJ) aktiekursen faldt til det laveste niveau siden januar, da det seneste frasalg tog fart. Aktien trak sig tilbage til et lavpunkt på 402,3p torsdag, ~23% under det højeste punkt i år. Det har bevæget sig ind i et dybere bjørnemarked, da der stadig er omkostningsbekymringer.

EasyJet økonomiske resultater

EasyJet-aktiekursen kom i søgelyset efter offentliggørelsen af sin 4. kvartal og helårs handelsopgørelse torsdag. Resultaterne viste, at virksomhedens overskud vil være mellem £650 og £670 millioner i dets fjerde kvartal.

Dets resultat før skat (PBT) vil være mellem £850 og £870 millioner i andet halvår af året. Det forventer også, at dets næste kvartals kapacitet vil vokse med 15 % dig. Vigtigst af alt besluttede EasyJet at vende tilbage til sin udbyttepolitik.

Det vil starte med en udbetalingsgrad på 10% og derefter øge den til 20% i det næste regnskabsår. Ledelsen vurderer, at den fortsat kan øge aktionærernes afkast i de kommende år.

EasyJet-aktiekursen faldt på grund af de løbende rentabilitetsrisici, efterhånden som prisen på brændstof stiger. Jetbrændstofprisen har været i en opadgående trend, da prisen på råolie fortsætter med at stige tilbage. Delta Airlines advarede også om disse udfordringer i sine resultater torsdag.

Alligevel kan der argumenteres for at investere i EasyJet. For det første er det et velkomment tiltag, at selskabet planlægger at belønne aktionærerne med udbytte. Medmindre der sker en større krise, formoder jeg, at denne udbyttevækst vil fortsætte et stykke tid.

For det andet fortsætter EasyJet med at modernisere sine aktiviteter. Det har afgivet hundredvis af ordrer fra Airbus. De nye A320’ere får mere siddekapacitet, hvilket er positivt, især i højsæsonen.

For det tredje er EasyJet et velkendt brand, der har en af de stærkeste balancer i branchen. Data viser, at den har over 3,4 milliarder i kontanter, £10,5 milliarder samlede aktiver og £8,6 milliarder i passiver.

EasyJet aktiekursprognose

EasyJet aktiekurs har været under intenst pres i de seneste par måneder, som jeg skrev i denne artikel . Situationen forværredes torsdag, efter at selskabet offentliggjorde stærk indtjening. Da det faldt, rykkede det under nøgleunderstøttelsen ved 408,6p, det laveste sving den 28. september og 25. august.

Aktien er forblevet under det 50-dages glidende gennemsnit og det afgørende modstandsniveau på 440p, det laveste sving den 20. marts. Derfor vil aktierne sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgerne målretter den næste nøglestøtte til 380p. Denne visning er i tråd med min tidligere EasyJet-prognose.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.