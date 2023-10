Prisstigninger på sojabønner, da WASDE-rapporten peger på lavere udbytter

Sojabønnerpriserne steg tilbage i denne uge efter en opmuntrende rapport fra USDA. Data fra TradingView viser, at prisen sprang fra et lavpunkt på 1.272 $ torsdag til det højeste på 1.320 $. På trods af tilbagegangen forbliver sojabønner 17 % fra det højeste niveau i år.

De vigtigste nyheder for de skyhøje sojabønner og Teucrium Soybean ETF (SOYB) var den månedlige WASDE-rapport fra USDA. Rapporten viste, at den samlede produktion i USA vil falde med 42 millioner bushels til 4,1 mia.

Samtidig vil amerikanske landmænd høste et lavere udbytte pr. Helt præcist vil de høste 49,6 skæppe, ned med 0,5 skæppe fra det tidligere skøn. Stater som Kansas, Michigan og Nebraska vil blive hårdest ramt.

I mellemtiden er eksporten af sojabønner sat til at falde med 35 millioner bushels til 1,76 milliarder på grund af den voldsomme konkurrence fra sydamerikanske lande som Brasilien. Historisk har USA kæmpet for at konkurrere med lavprisproducerende lande som Brasilien og Argentina. Rapporten tilføjede :

“Global 2023/24 sojaeksport er sænket 0,2 millioner tons til 168,2 millioner med lavere eksport til USA delvist opvejet af højere forsendelser til Brasilien. Importen af sojabønner sænkes for Pakistan.”

Sojabønnermarkedet ændrer sig hurtigt, efterhånden som vejret og geopolitiske problemer stadig er. Brasilien har øget sit areal for at drage fordel af spændingerne mellem USA og Kina. Samtidig øger Kina produktionen for at reducere sin afhængighed af USA.

Sojabønnerproducenter søger også andre købere som Indien, hvor proteinindtaget er stigende. Det bliver også brugt i energiindustrien, især i bæredygtigt flybrændstof (SAF), som vinder popularitet.

https://www.youtube.com/watch?v=9kW5vm0yj40&t=15s&pp=ygUNY25iYyBzb3liZWFucw%3D%3D

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.