Memeinator (MMTR) stiger i vejret, selv efter Israel-Hamas krigen påvirker markederne

Det bredere kryptomarked oplever en afmatning i priserne, efterhånden som geopolitiske risici stiger på en ny Mellemøstkonflikt mellem Israel og Hamas. Dette sker efterhånden som aktierne falder midt i Israels træk for at erklære krig mod Hamas, med truslen om, at uroen smitter af på andre grupper, der ser eksperter advare, at finansmarkederne kan blive udsat for nyt nedadgående pres.

Men mens Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) falder til under henholdsvis $27.300 og $1.580, fortsætter forsalgskraften af nye kryptotoken Memeinator (MMTR).

Her er hvad der ellers gør dette til kryptotokenet at se, selv når investorer vejer tingenes udvikling i Mellemøsten.

The Memeinator – en unik meme-mønttilgang

Copy link to section

Memeinator vender tilbage til en verden ødelagt af svage meme-mønter og bringer dom over disse tokens, mens den renser økosystemet for en ny æra drevet af det seneste inden for kunstig intelligens.

Det er Memeinators mål – et nyt projekt, hvis originale token MMTR er en meme-mønt designet til at følge en deflationsmekanisme. Den er inspireret af den klassiske Terminator 2: Judgment Day-film fra 1990’erne, en udsigt, den planlægger at frigive til alle svage memesfære-projekter, da den ser en markedsværdi på 1 mia. USD efter sin debut på markedet.

Ifølge sin hvidbog ønsker Memeinator at bringe nytte til meme-møntsamfundet, der stort set er fortryllet over de nuværende projekter.

I modsætning til eksisterende hunde, frøer eller andre meme-inspirerede kryptotokener, vil Memeinator ikke stole på hype for at drive trækkraft. Den kommer bevæbnet og klar til at kæmpe sig til toppen via token-værktøj, der ikke tilbydes af eksisterende memes. Det vil omfatte staking, NFT’er og et AI-drevet Meme Warfare-spil. Det er en spændende pakke, der får investorsamfundet til at savle over potentielle fremtidsudsigter, herunder på MMTR-prisen.

Efter at have stormet forbi $500.000-mærket kort efter lanceringen, har projektet tiltrukket mere end $675k fra globale investorer. Styrken ved dette forsalg tyder på tillid til projektet, en faktor, som tyrene kan ride med på, hvis der er et flip i markedsstemningen.

Memeinator forsalgspris

Copy link to section

Som nævnt ovenfor er Bitcoin faldet under $27.300 og Ethereum under $1.580, da kryptovalutamarkedet afspejler de bredere finansielle markeder som reaktion på Israel-Hamas-krigen. Blandt meme-mønter har Dogecoin tabt næsten 4% i den seneste uge for at handle under $0,060.

I mellemtiden fortsatte Memeinator-forsalget med at stige med etape 3 næsten udsolgt fra onsdag den 11. oktober. Faktisk var der ifølge en opdatering fra projektet kun 20.000 MMTR tilbage – det originale token – før prisen steg med mere end 5 % fra $0,0112 i den nuværende fase til $0,0118 i fase 4.

Prisen vil stige i resten af forsalgsfasen for at nå $0,049. Interesserede krypto-entusiaster kan udnytte de relativt lave indgangsniveauer, der præsenteres af token-salget, for at positionere sig for en potentiel stigning, når MMTR lander på de bedste DEX- og CEX-handelsplatforme.

Lær mere om dette projekt her.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.