AllianceBlocks Nexera (NXRA) springer, efterhånden som RWA-tokeniseringen vokser

Tokenisering er blevet en af de hurtigst voksende tendenser i år, da virksomheder forsøger at låse op for en industri på flere billioner dollars. I sidste uge skrev jeg, at JPMorgan havde udført sin første tokeniserede handel, da det afgjorde en Blackrock og Barclays-transaktion.

Et par uger før det afslørede London Stock Exchange (LSEG) sine planer om at gå ind i branchen. ANZ, Australiens 4 store bank, har også udført tokeniserede handler ved hjælp af sin interne kryptovaluta. Swift, den gigantiske organisation, der håndterer milliarder af dollars hver dag, har også taget teknologien til sig.

Denne tendens forklarer, hvorfor AllianceBlocks Nexera-token (NXRA) er blevet en top-performerende kryptovaluta for nylig. Tokenet sprang til et højdepunkt på $0,068 mandag, det højeste niveau siden 2. august. På sit højeste steg den med mere end 40 % fra det laveste niveau i år.

AllianceBlock er et fintech-selskab, der søger at have en stor markedsandel i Real World Assets (RWA)-tokeniseringen. Det har en komplet suite, der giver virksomheder mulighed for at tokenisere aktiver og i overensstemmelse med kravene udstede, administrere og handle disse aktiver.

Data fra CoinGecko viser, at det er et af de mest populære RWA-tokens i branchen. Andre populære tokens i branchen er Centrifuge (CFG), Polymesh (POLYX), Pendle og Maple (MPL).

Rachid Ajaja, virksomhedens grundlægger, forklarede for nylig de fire nøglekomponenter, der gør AllianceBlock til den bedste platform for tokenisering. Han identificerede fire nøgledele som likviditet, compliance, udveksling og infrastruktur.

Real World Asset (#RWA) tokenization is a current hot topic, but what often goes unspoken is that the actual tokenization process is the straightforward aspect. What genuinely defines the pathway to success are the four critical components that encompass it: Infrastructure,…

AllianceBlock håndterede for nylig finansieringspiloten for Arkefi, en platform, der har til formål at investere i virkelige aktiver. Det vil den gøre ved at omdanne ikke-bankables til likvide aktiver, hvilket øger ejerskabet rundt om i verden.

Ud over AllianceBlocks Nexera er der andre kryptovalutaer i branchen at tænke på. For eksempel bemærkede jeg for nylig, at Chainlink var i en pole position i sektoren gennem sin Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP). Quant (QNT) er også ved at blive populær med sin Overledger-teknologi.