Rivian (RIVN), Fisker (FSR) aktier: Dårlige nyheder fra Ford

Rivian (NASDAQ: RIVN) og Fisker (NYSE: FSR) aktiekurser har været under pres i de seneste par måneder. RIVN aktier har bevæget sig under $20 og er 31% under det højeste niveau i år. Tilsvarende handlede Fisker-aktierne til $6,23, også et fald på over 28% fra YTD-højden.

Dårlige nyheder for elbiler

Der er stigende risiko for, at markedet for elektriske køretøjer (EV) er ved at blive langsommere, selvom regeringer i Kina, USA og Europa fortsætter deres incitamenter. En årsag til dette er, at konkurrencen er steget markant de seneste par år.

Data offentliggjort i sidste uge viste, at salget af elbiler i USA steg til rekordhøje 313.000 i andet kvartal. Det var en stærk stigning, der repræsenterer et 50% spring fra samme periode i 2022.

KBB, som udgav rapporten, pegede på flere varianter, højere lagerniveauer og nedadgående prispres. Samtidig er Tesla begyndt at tabe markedsandele, da virksomheder som Ford, Hyundai og Chevrolet vinder andel.

Der er dog tegn på, at industrien er ved at bremse. For det første har de fleste virksomheder, inklusive Tesla, annonceret enorme prisnedsættelser i år. Selvom disse prisnedsættelser er beregnet til at øge dens markedsandel, er de også tegn på, at efterspørgslen er aftagende.

Et andet tegn, som repræsenterer dårlige nyheder for EV-selskaber som Rivian og Fisker, kommer fra Ford. Ifølge WSJ overvejer Ford at skære ned på skift på sin F-150 Lightning-fabrik.

Et medlem af Fords fagforening blev citeret af WSJ og sagde, at salget af deres Lightning-produkt var gået i stå. Fords EV-salg faldt med over 45 % i tredje kvartal. Som følge heraf har virksomheden reduceret sine ambitioner om at bygge over 2 millioner elbiler inden udgangen af 2026.

Beslutningen om at reducere EV-produktionen kommer på et tidspunkt, hvor virksomheden øger sit fokus på køretøjer med intern forbrændingsmotor (ICE), der klarer sig beskedent godt. WSJ bemærkede, at virksomheden sigter mod at øge sin ICE-output.

Implikationer for Rivian og Fisker

Fisker vs Rivian aktier

Fords handlinger er dårlige nyheder for andre mindre elbiler som Rivian og Fisker. Mens Rivians leverancer steg i 3. kvartal, betyder det, at forretningen vil bremse op på kort sigt.

For det første driver Rivian i en lignende forretning med Ford. Dens Rivian R1T-lastbil er en af de nærmeste konkurrenter til Fords Lightning. Den er også dyrere, hvilket betyder, at dens afmatning kunne være stejlere end Ford. Rivian R1T starter ved $79.000, mens Ford Lightning starter ved $52.000.

Fords tilbagetog i elbiler betyder også, at Fisker i sidste ende vil se langsommere vækst, efterhånden som den bevæger sig fra sin hyperhurtige vækst. Som jeg har skrevet før, sigter Fisker mod at bygge mellem 20k og 23k køretøjer i år. De fleste af disse køretøjer vil gå for at udfylde sit efterslæb, som lå på over 65.000 køretøjer.

Det er også værd at bemærke, at andre EV-selskaber som Nio, Xpeng og Byrd også har registreret langsom vækst, hvilket peger på et bredere problem på markedet.

