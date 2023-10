Starboard Value har opbygget en betydelig andel i News Corp (NASDAQ: NWSA). Aktierne i massemedievirksomheden er steget med 3,0 % i skrivende stund.

Semafors chefredaktør reagerer på nyheden

Copy link to section

Anonyme kilder fortalte Wall Street Journal i dag, at Starboard planlægger at presse på for strategiske ændringer og styringsændringer hos det Nasdaq-noterede firma.

Den aktivistiske investor ønsker også at søge en ende på sin dobbeltklasse-aktiestruktur, der efterlader en overdimensioneret stemmestyrke hos Murdoch-familien, tilføjede de.

På CNBC’s ” Squawk Box ” var Ben Smith – medstifteren og chefredaktøren af Semafor enig i, at der har været kritik af styring og drift af News Corp. Alligevel sagde han, at Starboard-bevægelsen “ikke giver så meget mening” overvejer, at Murdochs kontrollerer virksomheden.

I sidste måned trådte Rupert Murdoch tilbage som formand for News Corp, som Invezz rapporterede her.

Hvad ellers presser Styrbord på for hos News Corp?

Copy link to section

Andre ændringer, som Starboard efter sigende søger hos News Corp, som det ser som “undervurderet”, omfatter afvikling af sin online ejendomsenhed ifølge WSJ.

Ifølge Ben Smith fra Semafor er det “mest logiske svar”, at den aktivistiske investor er overbevist om, at det vil levere et højere multiplum, hvis man spinder ud af ejendomsdelen.

Han sagde også, at Lachlan Murdoch – den nye administrerende direktør for News Corp kan vælge at tage “dramatiske skridt som disse for at imponere markederne”.

News Corp forventes at rapportere sin kvartalsvise indtjening i midten af november. Konsensus er, at den skal tjene 13 cent per aktie mod 12 cent per aktie for et år siden. Medieaktien er i øjeblikket nede med 25 % i forhold til dets rekordhøje.