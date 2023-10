Chainlink-hvaler tilføjer 5,12 millioner LINK, da små detailhandlere profitterer

Prisen på Chainlink er faldet med omkring 1,5% i de seneste 24 timer, og handles i øjeblikket omkring $7,48 på større børser. Intradag-toppen pr. data fra CoinGecko tidligt på tirsdag er tæt på $7,80, med det mindre fald, da detailhandlere ser ud til at tage overskud efter nylige gevinster, der har LINK-prisen steget med 20% i de sidste 30 dage.

I mellemtiden viser on-chain data, at den øverste LINK-indehaver-kohorte, de såkaldte hvaler med 100.000 til 1 million token-beholdninger, har skubbet deres samlede tegnebogsværdi til en seks-års højde. Akkumuleringen er steget, da institutionel støtte fortsætter med at udløse positiv stemning for altcoin.

Hvaler købte over 5,12 millioner LINK i sidste uge

Markedsintelligence-platformen Santiment delte on-chain data for Chainlink i mandags, hvilket viste, at LINK holdt tæt på et vigtigt støtteniveau midt i profitaftaler fra små detailhandlere. Men midt i dette scenarie var der aggressiv akkumulering af hvaler, som ifølge platformen havde tilføjet mere end 5,12 millioner LINK-tokens til en værdi af over $38 millioner til deres samlede beholdning i den seneste uge.

Sentiment skrev på X:

“Chainlink ligger på $7,51, nu +30% inden for de seneste 5 uger. I denne tid er tegnebøger med 100K-1M $LINK akkumuleret aggressivt, med $38,5M i mønter tilføjet alene i den seneste uge. Deres tiltag er mere relevante end små detailhandlere, der tager overskud.”

Chainlink prisudsigt

Hvalaktiviteten fortsætter et nyligt vending i positivitet for Chainlink, drevet af større adoption af blockchain-protokollens teknologi. Altcoinen forventes også at eksplodere midt i en stigning i den virkelige verdens aktivtokenisering, en sektor, der har tiltrukket den globale finansgigant JPMorgan.

Disse udsigter har hjulpet de overordnede udsigter for tokenisering og hjulpet det seneste positive momentum for Chainlink-prisen. På trods af de fald, der er set i de seneste 24 timer, kan LINK/USD derfor forblive på en bullish vej og muligvis vende højere, hvis prisen går over $8,00.

Det positive billede kan dog afhænge af, om tyre holder over støtteområdet på $7,40. Hvis der er et genbesøg af efterspørgselszonen i nærheden af $7,00, kan LINK risikere et nyt dyk til den laveste september på $5,80.