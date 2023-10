Choice Hotels tyr til et fjendtligt forsøg på at overtage Wyndham Hotels

Wyndham Hotels & Resorts Inc (NYSE: WH) steg mere end 10 % i dag, efter at Choice Hotels International Inc (NYSE: CHH) annoncerede et fjendtligt bud på at overtage verdens største hotelfranchisegiver.

Choice CEO diskuterede det fjendtlige bud på CNBC

Choice Hotels har vurderet hotelvirksomheden til 9,8 milliarder dollars (inklusive gæld) eller 90 dollars pr. aktie – en præmie på 30 % i forhold til dets tidligere lukning.

Firmaet med hovedkontor i Rockville sagde, at det besluttede at offentliggøre sit forslag her til morgen, efter at Wyndham valgte at trække sig fra forhandlinger, der har været i gang siden april 2023. På CNBC’s ” Squawk Box ” sagde dets administrerende direktør Patrick Pacious i dag:

Vi tror, det skaber en førende hotelplatform, der bringer en masse værdi til vores franchisetagere, vores gæster, og vi tror, det er en reel mulighed for begge sæt aktionærer.

Sidste år brugte Choice også omkring 675 millioner dollars på at købe Radisson Hotel Group Americas. Hotelaktien falder næsten 5,0 % i skrivende stund.

Choice har ikke planer om at hæve sit bud yderligere

Choice har foreslået at betale mere end halvdelen ($49,50) til Wyndhams aktionærer i kontanter og det resterende på lager – og har ingen planer om at hæve buddet mere end $90 pr. aktie.

Tirsdag inviterede dets administrerende direktør Wyndham Hotels til at “gentage” i diskussioner og gentog, at tilbuddet er “overbevisende” med synergier, der sandsynligvis vil realiseres ret hurtigt.

Han er overbevist om, at kombinationen også vil resultere i “lavere driftsomkostninger” og et bedre belønningsprogram. Men Wyndham er overbevist om, at forslaget ikke kun undervurderer dets forretning, men sandsynligvis også vil tiltrække regulatorisk kontrol.

Før udviklingen tirsdag handlede Wyndham-aktien til nogenlunde samme pris, som den startede i 2023.