Cardano DeFi TVL holdt sig på rekordhøje niveauer, da væksten aftager

Aktiviteten i Cardanos økosystem aftager, efterhånden som kryptovinteren fortsætter, og efterhånden som konkurrencen i branchen stiger. Data viser, at værdien af ADA låst i DeFi-økosystemet er steget til rekordhøje 625 mio.

Økosystemet har klaret sig godt i 2023, siden det startede året med over 204 millioner ADA-mønter. For nylig er mængden af tokens, der kommer ind i økosystemet, dog vokset i et langsommere tempo.

MinSwap, en decentraliseret børs i Cardanos økosystem, er den største dApp med over $39 millioner i total værdi låst (TVL). Indigo, en CDP-platform (collateralised debt position), har over £8 millioner i aktiver. Andre topspillere i økosystemet som Liqwid, Optim Finance og Djed Stablecoin har også skabt robust vækst.

Udviklerforpligtelser er endnu et tegn på, at industrien er ved at bremse. Disse tilsagn lå på kun 22 i de sidste 24 timer, ned fra et toppunkt på 50 i marts. Også de samlede gebyrer, som Cardano opkræver, har været aftagende.

Cardano og andre lag 1 og 2 blockchains står over for adskillige udfordringer, mens kryptovinteren fortsætter. Eksempelvis er konkurrencen i branchen steget markant. Nogle af de alternativer, der har vundet andel for nylig, er Arbitrum, Optimism og Base, som ejes af Coinbase.

Andre lag-1 netværk, der er gode alternativer til Cardano, er Avalanche, Cronos og Kava,

Pengepolitikken er den anden udfordring, Cardano står over for, da renten forbliver på det højeste niveau i årtier. Højere priser har gjort sikre aktiver som kontanter mere attraktive. Kortfristede obligationer giver over 5 %, mens indlånsbeviser (CD’er) og pengemarkedsforeninger har en afkast på 6 %.

Implikationen af alt dette er, at mange investorer roterer fra risikable aktiver som aktier og kryptovalutaer til sikre aktiver. Yderligere har de igangværende juridiske udfordringer som SEC retssagen om Coinbase og Binance tilskyndet folk fra digitale mønter.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.