American Express Company (NYSE: AXP) faldt 3,0 % fredag, selvom det rapporterede bedre end ventede resultater for tredje kvartal.

AMEX siger, at kreditmålingerne holder sig godt

Det finansielle servicefirma rapporterede hensættelser til kredittab på $1,2 milliarder mod $778 millioner for et år siden, hvilket tyder på højere nettoafskrivninger.

Alligevel sagde American Express, at kreditmålingerne for sine kunder holdt sig godt. Kriminalitetsraterne forbliver ifølge pressemeddelelsen under niveauerne før pandemien. Ifølge CEO Stephen Squeri:

Vi mener, at vi er godt positioneret, når vi søger at nå vores langsigtede vækstplanambitioner i 2024 og fremover i et stabilt makromiljø.

Ikke desto mindre fastholdt Citi-analytiker Keith Horowitz sin “sælg”-rating på AXP i dag og sænkede kursmålet til $143 – nogenlunde hvor aktien allerede handles i skrivende stund.

American Express Q3 finansielle højdepunkter

Tjente 2,45 milliarder dollars mod 1,88 milliarder dollars året før

Indtjeningen pr. aktie steg også fra $2,47 til $3,30

Omsætningen steg 13% år-til-år til 15,38 milliarder dollars

Konsensus var $2,95 per andel på $15,36 milliarder omsætning

Kortholdernes forbrug steg 7,0 % år-til-år i 3. kvartal

American Express sagde, at rejser og fritid/underholdning fortsatte med at være centrum for udgifterne i det nyligt afsluttede kvartal. På CNBC’s ” Squawk on the Street ” sagde Nathan Sheets – den globale cheføkonom for Citi:

Den amerikanske forbruger har været usædvanlig stærk. Det er virkelig svært på nuværende tidspunkt at se mange beviser på en meningsfuld opbremsning hos forbrugeren.

Tidligere på ugen sagde US Census Bureau, at detailsalget steg med mere end forventet 0,7% i september.

“Millennial and Gen Z consumers continue to be the fastest-growing portion of our cardmember base," American Express CEO Steve Squeri told analysts on a conference call.



