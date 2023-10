SEC-sag mod topledere i Ripple droppet

US Securities and Exchange Commission (SEC) har frafaldet anklagerne i sin sag mod Ripple CEO Brad Garlinghouse og administrerende formand Chris Larsen.

SEC’s afstemning om at afvise sagen mod de to Ripple- direktører blev annonceret sent torsdag, med en aftale mellem begge parter, hvilket betyder, at retssagen, der var forventet i april 2024, ikke vil finde sted nu. Pro-crypto juridiske eksperter siger, at dette er en regulatorisk sejr for Ripple og crypto.

Garlinghouse sagde i en erklæring:

“I næsten tre år har Chris og jeg været genstand for grundløse beskyldninger fra en useriøs regulator med en politisk dagsorden. I stedet for at lede efter de kriminelle, der stjal kundemidler på offshore-børser, der bejler til politisk gunst, gik SEC efter de gode fyre.”

Han tilføjede, at virksomheden nu ser frem til, når hele sagen, der oprindeligt blev anlagt i december 2020, er afsluttet.

Den seneste udvikling i Ripple vs. SEC-sagen er tredje gang, regulatoren har tabt retskampen til kryptofirmaet.

I juli i år led SEC et slag, da retten afgjorde, at XRP, den oprindelige kryptovaluta i Ripple blockchain-økosystemet, ikke er en sikkerhed. Det blev så efterfulgt af endnu et tab, da SEC’s indsats for at appellere juli-dommen mislykkedes. Tilsynsmyndighedens tiltag om at afvise “med fordom” alle krav mod Garlinghouse og Larsen bidrager til de voksende hændelser med massive tab.

Larsen kommenterede:

“I dag er vi juridisk retfærdiggjort og personligt forløst i vores kamp mod et bekymrende forsøg på at misbruge reglerne for at fremme en politisk dagsorden for at kvæle krypto i Amerika. Det er en parodi, at vi blev tvunget til at forsvare os fra en dårligt orienteret angreb, der var mangelfuldt fra den dag, det blev indgivet.”

Hvornår næste gang i Ripple vs. SEC-sagen?

Mens sagen mod de øverste Ripple-ledere, som havde en retssag planlagt til april næste år, nu er afsluttet, er flere retssager stadig sandsynligvis i betragtning af SEC’s anklager mod virksomheden. Det vil især være udviklingen omkring SEC’s krav mod Ripples XRP institutionelle salg. Kampen her forventes at stå på størrelsen af den straf, SEC vil søge.

Et andet skridt kunne være SEC’s appel af dommer Analisa Torres’ dom i juli om XRP. Mens dommeren afviste regulatorens anmodning om foreløbig appel tidligere på måneden, var beslutningen, at dette kunne tillades efter retssagen. Uden en retssag nu, er det stadig at se, om SEC vil forfølge en appel, efter at sagens straffefase er afsluttet.

Ripples seneste sejr mod SEC har set endnu en stigning i kryptopriserne, hvor XRP hopper mere end 8% til over $0,52. En bredere positiv stemning omkring Bitcoin ETF hjalp også BTC med at stige mod $30k igen, hvor altcoins også oplevede anstændige gevinster.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.