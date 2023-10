Apple vil angiveligt bruge 1,0 milliarder dollar om året på Gen AI

Apple Inc (NASDAQ: AAPL) er i fokus her til morgen efter en rapport om, at de overvejer at afsætte $1,0 milliarder om året i udgifter til at udvide sit fodaftryk inden for generativ kunstig intelligens.

Der har været rygter om Apple GPT

Copy link to section

Mens den teknologiske titan allerede benytter sig af kunstig intelligens til at forbedre billeder, for eksempel – har den indtil videre ikke et Gen AI-produkt i særdeleshed som sine jævnaldrende Microsoft og Google.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Men en Bloomberg-rapport i mandags talte om Ajax – dens mest avancerede store sprogmodel til dato. Derudover har der også været rygter om Apple GPT, som i det væsentlige er en chatbot som ChatGPT.

Det multinationale er planlagt til at rapportere sine finansielle resultater for fjerde kvartal den 2. november. Konsensus er, at den skal tjene 1,39 USD pr. aktie mod 1,29 USD pr. aktie for et år siden.

Apple-aktien er faldet med 14 % i forhold til det højeste år til dato ved skrivning.

Apple ønsker at integrere kunstig intelligens med Siri

Copy link to section

AI-initiativer, som Apple Inc har til hensigt at bruge store penge på at komme videre, vil blive ledet af John Giannandrea – dets senior vicepræsident for machine learning og kunstig intelligens-strategi, ifølge Bloomberg.

Efter sigende ønsker det Nasdaq-noterede firma at integrere kunstig intelligens i Apple Music, Messages og Siri. Det ønsker også at udforske anvendelsen af kunstig intelligens i Xcode for potentielt at hjælpe app-udviklere.

En talsmand for firmaet med hovedsæde i Cupertino har endnu ikke kommenteret Bloomberg-rapporten mandag.

I sidste uge fortalte Jefferies-analytiker Edison Lee kunder i et forskningsnotat, at Huawei har detroniseret iPhone i Kina, som Invezz rapporterede her.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.