“Brace for en alvorlig korrektion” advarer analytiker på S&P 500, SPY ETF

Amerikanske aktier er trukket tilbage i de seneste par uger, efterhånden som bekymringen om pengepolitik og geopolitiske spørgsmål steg. S&P 500-indekset, som følger de største 500 virksomheder i USA, endte i sidste uge på $4.225, meget lavere end det højeste niveau på $4.600 fra år til dato.

Tilsvarende er ETF’er, der følger S&P 500 som SPDRs SPY og Vanguards VOO, også faldet med næsten 9% fra det højeste niveau i år. Andre amerikanske indekser som Dow Jones og Nasdaq 100 er også faldet kraftigt på det seneste.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Hvorfor S&P 500 dykker

Copy link to section

Nogle analytikere advarer om, at S&P 500 er moden til et dybere dyk. De største risici for indekset er de igangværende geopolitiske risici i Mellemøsten og de stigende energipriser. Der er øget frygt for, at krisen i Mellemøsten vil eskalere. I løbet af weekenden opfordrede USA indtrængende sine medarbejdere i Irak til at evakuere for nu.

Konsekvensen af denne krise er, at prisen på råolie vil fortsætte med at stige. Brent er allerede steget fra $60 for et par måneder siden til $95. I en nylig note advarede analytikere hos JPMorgan om, at råolie vil stige til $150. UBS har et kursmål på $145.

https://www.youtube.com/watch?v=E16OyrVnz9Y&pp=ygUOY3J1ZGUgb2lsIGNuYmM%3D

Som følge heraf er der sandsynlighed for, at inflationen vil forblive på et højt niveau i de kommende måneder. Dette vil igen presse Federal Reserve til at opretholde en høgagtig tone i de kommende møder. Fed har allerede skubbet renten fra nul til 5,50 pct.

Højere renter har skubbet obligationsrenterne til det højeste niveau i mere end to årtier. Som følge heraf er kortsigtede aktiver som pengemarkedsfonde blevet mere attraktive for mange investorer.

Der er også skattemæssige udfordringer. Data fra finansministeriet viste, at det amerikanske budgetunderskud steg til over 1,7 billioner dollars i det sidste regnskabsår. Denne situation skete, da det offentlige forbrug steg, mens skatteindtægterne faldt.

En dybere korrektion er på vej

Copy link to section

I en note advarede en populær Twitter-bruger om, at S&P 500 kunne tage et dybere dyk i de kommende uger. Han forventer, at indekset kan falde til $3.950, hvilket betyder et fald på 6,30% fra den nuværende pris. Han pegede på den skuffende bredde, hvor de fleste virksomheder i indekset er i minus.

S&P 500 thoughts: A severe correction underway. Following six successive rejections at the medium term (50-day) moving average the index is at a point of accelerating towards a correction bottom.



It is my thought that the ongoing decline will accelerate once the 4215 level is… pic.twitter.com/1IcMXr0NNO — tom 🖍 (@tomthetrader1) October 22, 2023

Andre analytikere har også peget på præstationen af Magnificent 7, som var med til at drive den seneste S&P 500-indeksstigning. Et indeks, der følger de største 7 virksomheder i indekset, har dannet et triple-top mønster, et af de vigtigste tegn på en vending.

The Bloomberg Magnificent 7 Index shows a triple top and sits on the neckline of a big break lower. If the neckline goes, it could be a long way down. $nvda $meta $tsla $spy $qqq pic.twitter.com/xdWqKmDrQv — Michael J. Kramer (@MichaelMOTTCM) October 22, 2023

Yderligere viser det ugentlige diagram nedenfor, at SPX-indekset har dannet et dobbelt-top-mønster. I prishandlingsanalyse fører dette mønster normalt til en dyb korrektion. Derfor, hvis det virker, vil det næste niveau at se på $3.497, det laveste sving i oktober sidste år. Denne pris er omkring 17,20% under det nuværende niveau.

SPX-diagram af TradingView

Den næste nøglekatalysator for SPX-indekset vil være store teknologivirksomheder af f.eks. Microsoft, Amazon, Meta Platforms og Alphabet. Disse resultater vil komme en uge efter, at Tesla offentliggjorde en svag indtjening , hvilket presser aktien ned med over 10%.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.