Her er grunden til, at Mina Protocol-prisen lige blev parabolsk

Mina Protocol- prisen gik lodret tirsdag, da andre kryptovalutaer steg. Tokenet blev mere end fordoblet, da det nåede et højdepunkt på $0,913, det højeste niveau siden den 24. marts. På sit højeste steg tokenet med mere end 165% fra det laveste niveau i år, hvilket gav det en markedsværdi på mere end $780 millioner.

Mina er en blockchain-platform, der sigter mod at blive det næste alternativ til Polygon, Optimisme og Arbitrum. Det er verdens letteste blockchain, der bruger nul viden (zk) beviser til at bygge dApps på tværs af alle brancher inden for decentraliseret finans (DeFi), ikke-fungible tokens (NFT) og mobil.

Mina-prisen steg primært på grund af det igangværende krypto-tyreløb. Bitcoin steg til $35.000 for første gang siden maj 2022. Det er mere end fordoblet i år, da investorer forbereder sig på godkendelsen af en spot Bitcoin ETF af Securities and Exchange Commission. En sådan flytning vil føre til flere tilgange i branchen.

Som et resultat fortsatte de fleste kryptovalutaer med at stige tirsdag. Den samlede markedsværdi for alle digitale valutaer er steget til over 1,26 billioner USD. Ud over Mina var andre top kryptovalutaer, der steg, Conflux, Pepe, Injective, Rocket Pool og Woo Network.

Mina Protocol-prisen steg også, efter at tokenet blev noteret af UpBit, et sydkoreansk selskab. UpBit er en af de mest aktive cryptocurrency-udvekslinger i verden. Tidligere har Upbit-handlere skubbet nogle kryptovalutaer op.

Faktisk viser data, at mængden af Mina handlet i Upbit i de sidste 24 timer steg til over 1,1 milliarder dollars. Det blev efterfulgt af børser som Binance, der håndterede over 225 millioner dollars. Andre Mina-børser er Kraken og KuCoin.

Historisk set har krypto-tokens en tendens til at samle sig efter at være blevet opført på nogle af de største børser som Huobi og Binance. Samtidig har disse gevinster en tendens til at være kortvarige, hvilket betyder, at Mina-tokenet kan trække sig tilbage i de kommende dage.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.