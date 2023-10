Kering, LVMH, Hermes aktiekurser er faldet: køb dukkert?

Luksusvareaktier er faldet, efterhånden som væksten på nøglemarkeder som Kina, EU og USA aftager. LVMH aktiekurs styrtede til et lavpunkt på €659,6 i denne uge, et fald på mere end 24% fra det højeste niveau i år. Som et resultat er Bernard Arnauts nettoformue faldet med over $4,6 milliarder til $157 milliarder.

Kering, moderselskabet til Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta og Yves Saint Laurent, styrtede ned til €391, det laveste niveau siden marts 2020. Det er styrtet med over 47 % fra det højeste punkt i år.

Tilsvarende er Hermes-aktier også kollapset. Aktien faldt til €1.761, det laveste punkt siden marts 2023. Det faldt med over 12 % fra det højeste niveau i år. I Schweiz er aktierne i Swatch Group dykket til CHF 230,6, 30 % under dets højdepunkter i 2023.

Luksusvarevirksomheder gennemgår en større nulstilling, efterhånden som den globale økonomi aftager. Disse firmaer oplevede en robust vækst under pandemien, da renterne forbliver på historisk lave niveauer, og da aktier og kryptovalutapriser steg.

Tirsdag sagde Kering, at dets samlede salg faldt med 9% i tredje kvartal til over 4,4 milliarder euro. Alle mærker undtagen Kering Eyewear og Corporate var i minus. LVMH, på den anden side, så sin omsætning i de ni måneder stige til over 62,2 milliarder euro, da Kina og USA aftog.

Hermes offentliggjorde derimod relativt stærke økonomiske resultater. Salget steg til €3,4 milliarder i tredje kvartal og med 22% i årets første ni måneder.

Er det sikkert at købe dippen?

LVMH, Kering, Hermes, Swatch aktier

Giver det derfor mening at købe dykket fra virksomheder som LVMH, Hermes og Kering? Generelt formoder jeg, at luksusvareindustrien vil fortsætte med at bremse i de kommende måneder, da renten forbliver på et forhøjet niveau.

Den største risiko for disse virksomheder er Kina, et nøglemarked. Nylige data viser, at landets økonomi ikke klarer sig godt, hvilket har presset regeringen til at lancere en stimuluspakke.

På lang sigt mener jeg dog, at det giver mening at købe dykket i disse luksusvareaktier. Historisk set har disse virksomheder en tendens til at være mere stabile end dagligvarer, fordi de retter sig mod overklassen, som har flere skønsmæssige udgifter.

Vigtigst er det, at disse aktier vil vende tilbage, hvis centralbankerne begynder at sænke renten. Analytikere forventer, at Federal Reserve begynder at sænke renten i 2024.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.