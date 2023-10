Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) er på vej op i længere timer efter at have rapporteret markedsslående resultater for sit tredje kvartal.

Meta udsendte solide retningslinjer for 4. kvartal

Copy link to section

Aktierne er også steget, fordi vejledningen også var nogenlunde på linje med Street estimater.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Meta forudser nu, at omsætningen vil falde mellem $36,5 milliarder og $40 milliarder i dets nuværende finanskvartal mod analytikere på $38,7 milliarder. Alligevel sagde Nicole Webb fra Wealth Enhancement Group i dag:

Jeg vil sige, at jeg er en forsigtig aktionær. De har en historie med ikke at gå på det stramme reb godt med hensyn til innovation, mens de forbliver disciplinerede i forbruget.

Hun er særligt forsigtig, fordi en todelt gruppe på 33 statsadvokater indgav en klage mod Meta Platforms tidligere på ugen (få mere at vide).

More than 40 states and D.C. have sued Meta, the parent company of Facebook and Instagram.



They accuse the tech giant of building addictive features into its social media platforms that contribute to a youth mental health crisis.@TheStephSy interviews @COAttnyGeneral. pic.twitter.com/khqTvRKq3l — PBS NewsHour (@NewsHour) October 24, 2023

Der var mere at lide i Metas indtjeningsmeddelelse

Copy link to section

Meta Platforms forventer, at valuta vil være to procentpoint medvind i sit 4. kvartal. Også en positiv var driftsmarginen, der groft blev fordoblet år-til-år til 40% i tredje kvartal, da tech- giganten fortsatte med at reducere omkostningerne.

Det multinationale afsluttede sit 3. kvartal med et fald på 24 %, hvilket bidrog til et fald på 7,0 % i de samlede omkostninger. Men på CNBCs “Closing Bell” tilføjede Nicole Webb:

Hvis vi skal tænke på at anvende kontanter uden for statskassen i dag, er det så i Meta-platforme? Det er der, vores firma siger nej.

https://www.youtube.com/watch?v=FMiD02-_QOQ

Meta ser nu, at kapitaludgifterne er begrænset til 29 milliarder dollars i år i forhold til dets tidligere vejledning på op til 30 milliarder dollars. Det forventer dog $30 milliarder til $35 milliarder af CAPEX i 2024.

Copy link to section

Andre bemærkelsesværdige tal i indtjeningspressemeddelelsen inkluderer en stigning på 31 % i annoncevisninger. Pris pr. annonce faldt dog med 6,0 % i gennemsnit. Ifølge Gene Munster fra Deepwater Asset Management:

Grunden til at eje Meta er, at de har en lås i forhold til rækkevidde, som ingen anden annoncør kan få. Og de gør det på en mere rentabel måde, end de gjorde for tre år siden. Oven i dette er værdiansættelse attraktiv.

Reels er nu også nettoneutral i forhold til den samlede annonceindtægt ifølge CEO Mark Zuckerberg. Meta forventer, at korte videoer vil være en væsentlig katalysator for omsætningsvækst fremover.

Threads – en meddelelsesplatform, som den for nylig lancerede for at konkurrere med X, har nu lidt under 100 millioner MAU’er.

Meta Platforms finansielle hovedpunkter for tredje kvartal

Copy link to section

Tjente 11,6 milliarder dollars mod 4,4 milliarder dollars året før

Indtjening pr. aktie steg også fra $1,64 til $4,39

Omsætningen steg 23% år-til-år til 34,2 milliarder dollars

Konsensus var $3,64 per andel på $33,6 milliarder omsætning

Kvartalet sluttede med 3,14 milliarder DAU’er – en stigning på 7,0 %

$11,23 af ARPU i 3. kvartal var også bedre end forventet

Reality Labs tabte yderligere 3,74 milliarder dollars i tredje kvartal. Metaverse-enheden har tabt i alt 11,47 milliarder dollars, og Meta Platforms forventer, at tabet vil vokse i 2024. Munster tilføjede:

Reality Labs er stadig et ømt punkt for mig. Jeg ville ønske, de ikke ville bruge 15 milliarder dollars. Det er fuldstændig absurd. Det her giver bare ikke mening.

https://www.youtube.com/watch?v=kh51FU-bEe4

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.