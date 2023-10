HelloFresh, Siemens Energy-aktier synker og trækker DAX 40-indekset

DAX- indekset fortsatte sit ubønhørlige frasalg torsdag, da investorerne reagerede på flere svage økonomiske resultater. Indekset faldt til et lavpunkt på 14.667 €, det laveste niveau siden marts 2023. Det er faldet med mere end 11 % fra det højeste punkt i år, hvilket betyder, at det har bevæget sig ind i en korrektion.

HelloFresh og Siemens Energy indtjening

DAX-indekset blev drevet af to nøgleselskaber torsdag. For det første kom Siemens Energy, den kæmpede vindmølleproducent, under intenst pres, efter at selskabet sagde, at det var i forhandlinger med investorer og regeringen om yderligere kapital til at styrke sin balance.

Siemens Energy har været under pres, da efterspørgslen efter vindenergi er blevet plateau. For et par måneder siden advarede selskabet om, at det ville tabe over 4,5 milliarder euro i år. Udover langsom vækst i vinden står virksomheden over for udfordringen med at sælge defekte møller, som det nu bruger millioner på at reparere dem.

De seneste nyheder har ikke været positive omkring vindenergi. For eksempel var der ikke noget bud på den seneste auktion over vindmølleparker i Nordsøen i Storbritannien. Samtidig advarede flere amerikanske guvernører Joe Biden om, at vindsektoren havde brug for flere statstilskud.

Ørsted, den gigantiske danske virksomhed har advaret om, at den vil forlade nogle af sine lokationer i USA. Siemens Energy aktiekursen er kollapset med over 72% fra sit højeste niveau i år og med 80% fra det højeste niveau nogensinde.

I mellemtiden kollapsede HelloFresh-aktien med mere end 125, efter at selskabet offentliggjorde svage resultater. I alt er aktien dykket med mere end 77 % fra det højeste niveau nogensinde og svæver nær det laveste punkt siden 2020.

Måltidsselskabet sagde, at dets justerede kerneoverskud var 69,2 millioner euro, mens aktive kunder faldt til 7,1 millioner. Rapporten kom dagen efter, at selskabet annoncerede et stort aktietilbagekøbsprogram på 158 millioner dollars.

HelloFresh vs Siemens Energy aktier

DAX indeks prognose

I onsdags advarede jeg om, at DAX 40-indekset var i stor risiko for et bearish sammenbrud på trods af de stærke Deutsche Bank-resultater. På det daglige diagram er indekset faldet under den nedre side af det stigende wedge-mønster.

Det er også faldet under 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) nærmer sig det oversolgte niveau. Derfor er udsigterne for indekset stadig bearish, og den næste vigtige støtte at se er på €14.470, det laveste sving den 20. marts.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.