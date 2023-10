DAX-indekset jubler over Deutsche Banks indtjening, men der er stadig risici

Tyske aktier steg onsdag efter de relativt stærke økonomiske resultater fra Deutsche Bank. DAX-indekset, som følger de største blue chip-selskaber i Tyskland, steg til €14.800, et par point over denne uges laveste på €14.642.

Deutsche Banks indtjening

Copy link to section

Deutsche Bank har haft en stor vending i de seneste par år. Virksomheden, der næsten kollapsede for et par år siden, er gået over til at blive en af de mest profitable i branchen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Resultater offentliggjort i onsdags afslørede, at dets overskud i de seneste ni måneder steg med tp €5 milliarder, da omsætningen steg med 6% til €22,2 milliarder. Denne vækst skete, da renten i Europa sprang til det højeste niveau nogensinde.

Ydermere steg Deutsche Banks overskud efter skat til €3,5 milliarder, da tilgangen i dets Private Bank og Asset Management steg til €39 milliarder. Som følge heraf steg Deustche Bank-aktien med over 6 %. Aktien er steget med over 32% fra det laveste niveau i år.

https://www.youtube.com/watch?v=tf5w7H9nBhE&pp=ygUNZGV1dHNjaGUgYmFuaw%3D%3D

På trods af alt dette er tyske aktier stadig i stor modvind. For det første opererer dens bilproducenter som Volkswagen, BMW og Mercedes Benz i en ny normal. Mens disse virksomheder dominerede bilindustrien i evigheder, kommer der ny konkurrence ind.

Volkswagen er mere sårbar på grund af sin høje markedsandel i Kina. Det kinesiske marked bliver nu domineret af kinesiske mærker som Byd, Li Auto og Nio. Mens virksomheden har et partnerskab med Xpeng , vil det kæmpe for at dominere, som det plejede at gøre tidligere.

Disse tyske bilproducenter bliver også prissat på deres europæiske marked af billige – men lige så gode – kinesiske virksomheder. Tidligere på måneden annoncerede europæiske myndigheder en undersøgelse af kinesiske elbiler. Efterforskningen kan føre til repressalier fra kinesiske myndigheders side.

Andre tyske virksomheder står også over for stor modvind, da omkostningerne ved at drive forretning fortsætter med at stige. Som følge heraf er erhvervstilliden i regionen fortsat med at falde. Virksomheder og enkeltpersoner kæmper også, da renten stiger. Som vi skrev tidligere, faldt den europæiske M2 pengemængde igen i september.

DAX indeks prognose

Copy link to section

DAX-diagram af TradingView

I min seneste artikel om det tyske DAX advarede jeg om, at indekset ville få et bearish breakout. Jeg citerede det stigende kilemønster, som er et af de mest bearish tegn. Aktierne er nu styrtet under den nederste side af kilemønsteret.

Samtidig er aktierne skredet under nøglestøtten på €15.503, det laveste niveau i juli og august. Det har også bevæget sig under 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) er trukket tilbage.

Derfor er udsigterne for aktien bearish, hvor det næste niveau at se er på €14.476, det laveste niveau den 20. marts.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.